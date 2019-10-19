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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Lübnan’da WhatsApp vergisine isyan

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Lübnan’da WhatsApp vergisine isyan

Lübnan’da WhatsApp uygulamasından yapılan sesli görüşmelere vergigetirme hazırlığı halkı ayaklandırdı. Önceki gün hükümet binalarına yürüyen,lastik yakarak yolları kapatan göstericiler dün de eylemlerini sürdürdü.

LÜBNAN’da ekonomik darboğaz ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle önceki akşam başlayan hükümet karşıtı gösteriler, dün ülke genelinde devam etti. Hükümetin iletişime getirdiği yeni vergiler kapsamında sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulaması kullanıcılarına aylık 6 dolar gibi bir ücretin uygulanacağına dair basında çıkan haberler üzerine önceki akşam çok sayıda kişi “Hesap sorma zamanı geldi” ve “Lübnan direniyor” sloganlarıyla sokağa çıktı. Eylemcilerin hükümetin istifasını istediği gösteriler, başkent Beyrut’un yanı sıra ülkenin kuzeyi, güneyi ve doğusundaki bölgelerde yoğunlaştı. Eylemcilerin gösteriler sırasında kamu mallarına da zarar verdiği görüldü. Zaman zaman araç lastiği yakan, sağa sola saldıran göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Buna göre 23 sivil, 60 da güvenlik mensubu yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, önemli reformların engellenmesini durdurmaları için koalisyon ortaklarına ‘72 saat’ süre verdiğini, reform konusunda anlayış gösterilmezse başka bir tutum takınacağını açıkladı. Başkentte yolların eylemciler tarafından kapanmış olması nedeniyle okullar, kamu kuruluşları bir günlüğüne tatil edildi. İçişleri Bakanı Raya el Hassan, eylemcileri kamu binaları ve özel mülke zarar vermeme ve yolları bloke etmeme konusunda uyardı. Beyrut’un merkezindeki Riyad Sulh Meydanı’nda hükümeti protesto eden eylemcilerin yollarda yaktığı ateşin yol açtığı yangında binadaki iki Suriyeli işçinin öldüğü aktarılmıştı.

BİLGİ NOTU

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan’da, 2011’de Suriye’deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Ülkenin dış borcu 86 milyar dolar. Geçen ay banka ve döviz bürolarına dolar satışına sınırlama getirilmesi, devalüasyan endişelerine yol açmıştı.

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