Lübnan’da WhatsApp vergisine isyan
Lübnan’da WhatsApp uygulamasından yapılan sesli görüşmelere vergigetirme hazırlığı halkı ayaklandırdı. Önceki gün hükümet binalarına yürüyen,lastik yakarak yolları kapatan göstericiler dün de eylemlerini sürdürdü.
LÜBNAN’da ekonomik darboğaz ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle önceki akşam başlayan hükümet karşıtı gösteriler, dün ülke genelinde devam etti. Hükümetin iletişime getirdiği yeni vergiler kapsamında sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulaması kullanıcılarına aylık 6 dolar gibi bir ücretin uygulanacağına dair basında çıkan haberler üzerine önceki akşam çok sayıda kişi “Hesap sorma zamanı geldi” ve “Lübnan direniyor” sloganlarıyla sokağa çıktı. Eylemcilerin hükümetin istifasını istediği gösteriler, başkent Beyrut’un yanı sıra ülkenin kuzeyi, güneyi ve doğusundaki bölgelerde yoğunlaştı. Eylemcilerin gösteriler sırasında kamu mallarına da zarar verdiği görüldü. Zaman zaman araç lastiği yakan, sağa sola saldıran göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Buna göre 23 sivil, 60 da güvenlik mensubu yaralandı.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, önemli reformların engellenmesini durdurmaları için koalisyon ortaklarına ‘72 saat’ süre verdiğini, reform konusunda anlayış gösterilmezse başka bir tutum takınacağını açıkladı. Başkentte yolların eylemciler tarafından kapanmış olması nedeniyle okullar, kamu kuruluşları bir günlüğüne tatil edildi. İçişleri Bakanı Raya el Hassan, eylemcileri kamu binaları ve özel mülke zarar vermeme ve yolları bloke etmeme konusunda uyardı. Beyrut’un merkezindeki Riyad Sulh Meydanı’nda hükümeti protesto eden eylemcilerin yollarda yaktığı ateşin yol açtığı yangında binadaki iki Suriyeli işçinin öldüğü aktarılmıştı.
BİLGİ NOTU
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan’da, 2011’de Suriye’deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Ülkenin dış borcu 86 milyar dolar. Geçen ay banka ve döviz bürolarına dolar satışına sınırlama getirilmesi, devalüasyan endişelerine yol açmıştı.
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