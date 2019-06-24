Londra-Dalaman uçağında olay çıkaran kadına jet müdahale
Londra’dan Dalaman seferi için kalkan Jet2 firmasına ait yolcu uçağı, bir kadın yolcunun kokpite girmek istemesi üzerine savaş uçakları eşliğinde geri döndü.
İngiltere’nin başkenti Londra’dan Muğla’nın turistik ilçesi Dalaman’a giden ‘charter’ uçağında panik dolu anlar yaşandı. 25 yaşındaki bir kadın yolcu, uçakta çığlık atarak kokpite girmeye çalıştı. Kabin ekibine de saldıran genç kadın, uçaktaki diğer yolcuların da yardımıyla etkisiz hale getirildi. Pilotların olayı bildirmesi üzerine İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait iki savaş uçağı anında havalandı.
SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİĞİNDE GERİ DÖNDÜ
Typhoon savaş uçaklarının eşliğinde Londra’ya geri dönen yolcu uçağının inmesinin ardından saldırgan kadın polis tarafından gözaltına alındı. Essex polisi alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tahmin edilen kadının ‘saldırı’ ve ‘uçağın güvenliğini tehlikeye atmak’la suçlandığını belirtti. Savaş uçaklarının olaya müdahale ettiği esnada Londra semalarında yaşanan ‘sonik patlama’lar ise kentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.
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