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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Londra-Dalaman uçağında olay çıkaran kadına jet müdahale

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Londra-Dalaman uçağında olay çıkaran kadına jet müdahale

Londra’dan Dalaman seferi için kalkan Jet2 firmasına ait yolcu uçağı, bir kadın yolcunun kokpite girmek istemesi üzerine savaş uçakları eşliğinde geri döndü.

İngiltere’nin başkenti Londra’dan Muğla’nın turistik ilçesi Dalaman’a giden ‘charter’ uçağında panik dolu anlar yaşandı. 25 yaşındaki bir kadın yolcu, uçakta çığlık atarak kokpite girmeye çalıştı. Kabin ekibine de saldıran genç kadın, uçaktaki diğer yolcuların da yardımıyla etkisiz hale getirildi. Pilotların olayı bildirmesi üzerine İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait iki savaş uçağı anında havalandı.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİĞİNDE GERİ DÖNDÜ

Typhoon savaş uçaklarının eşliğinde Londra’ya geri dönen yolcu uçağının inmesinin ardından saldırgan kadın polis tarafından gözaltına alındı. Essex polisi alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tahmin edilen kadının ‘saldırı’ ve ‘uçağın güvenliğini tehlikeye atmak’la suçlandığını belirtti. Savaş uçaklarının olaya müdahale ettiği esnada Londra semalarında yaşanan ‘sonik patlama’lar ise kentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.

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