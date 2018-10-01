Lindsay Lohan mülteci anneden yumruk yedi
ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, Moskova’da gördüğü Suriyeli mülteci bir ailenin çocuklarını alıp götürmeyi teklif edince yumruk yedi.
ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, Instagram'da yayınladığı canlı videoyla tüm okları üzerine çevirdi.
Genç oyuncu sokakta gördüğü ailenin yanına yaklaşıp canlı yayın yaptı.
Başlarda her şey yolunda giderken, Lohan çocukları yanında götürmeyi teklif etti.
Ailenin red cevabı da Lohan'ı durduramadı. Lohan ısrar etmeye devam edince anne oyuncuya yumruk attı.
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