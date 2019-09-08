Libya'daki UMH'den BAE'ye 'Hafter'e destek' tepkisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriLibya'daki UMH'den BAE'ye 'Hafter'e destek' tepkisi
GeriDünya Libya'daki UMH'den BAE'ye 'Hafter'e destek' tepkisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
08.09.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Libya'daki UMH'den BAE'ye 'Hafter'e destek' tepkisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Libya'daki UMH'den BAE'ye 'Hafter'e destek' tepkisi

UMH Başkanlık Konseyi, BAE'nin, başkenti Abu Dabi'de Hafter güçlerinin basın toplantısı düzenlemesine izin vermesini kınadı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Hafter güçlerine başkenti Abu Dabi'den açıklama yapma izni vermesine tepki gösterdi.

Başkanlık Konseyi, Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin dün gece Abu Dabi'de basın toplantısı düzenlemesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"İstilacı güçlerin sözcüsü bir basın toplantısı düzenledi. Sözcü, nefreti besleyen ve Libyalıların kanını dökmeye azmettiren kelimeler kullanarak iftiralar attı." denilen açıklamada, BAE'nin, başkenti Abu Dabi'de böyle bir toplantıya izin vermesinin, "Libyalıları öldürmek için saldıranlara destek" ve "işlediği ihlaller ile savaş suçlarını devam ettirmesi için verilen işaret" anlamı taşıdığı, bunun da ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlal edildiği kaydedildi.

Saldırganların hedefleri ve yalanlarının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Bu aşamadan sonra onlara destek veren ülkelerden, bu tutumlarından geri adım atması, Libya'da akan kanı durdurmak ve istikrarı sağlamak için çaba sarf etmesi gerekirdi." ifadesi kullanıldı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Giryan kentine düzenledikleri saldırıda BAE'ye ait İHA'ların kendilerine destek verdiğini itiraf etmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Türk ve ABD askerleri ortak kara devriyesine başladı
ABD Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu
Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman oldu
Boris Johnson kabinesinde ikinci istifa