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    Laboratuvarda insan yumurtası

    DIŞ HABERLER
    10.02.2018 - 01:14 | Son Güncelleme:

    İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, ilk kez kadınlardan yumurta hücreleri alarak bunları döllenme aşamasına gelinceye kadar laboratuvarda olgunlaştırdıklarını açıkladı.

    Öncelikle kadınlardan olgunlaşmamış yumurtalar alındı. Ardından laboratuvarda insan vücudundakine benzer bir ortam yaratıldı. Daha sonra bu yumurtaların döllenme aşamasına gelene kadar büyüdükleri saptandı. Araştırmada bu yumurtaların sadece yüzde 10’u olgunluğa erişti.

    Henüz döllenmeyen bu yumurtaların ne kadar yaşayabilir oldukları da belli değil. Bununla beraber uzmanlar, bu araştırmanın tüp bebek tedavisi yöntemine bir alternatif olabileceği, kanser tedavisi gören kız çocuklarının doğurganlığını korumaya da yarayabileceğine dikkat çekti.

    Araştırma ekibinden Prof. Evelyn Telfer İngiliz BBC’ye yaptığı açıklamada, “İnsan dokusunda bu aşamaya ulaşmanın mümkün olduğuna dair bir kanıta ulaşmak çok heyecan verici” dedi ve daha fazla araştırmanın şart olduğunu ekledi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , yumurta , laboratuar
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