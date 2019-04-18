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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
18.04.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Kutup ayısı buz parçası üzerinde 700 kilometre uzağa gitti

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Kutup ayısı buz parçası üzerinde 700 kilometre uzağa gitti

Rusya'nın Kamçatka yarımadasındaki bir köyde, buz parçası üzerinde 700 kilometre sürüklendiği tahmin edilen bir kutup ayısı bulundu.

Sürüklenirken yön duygusunu kaybettiği belirtilen kutup ayısının bu hafta sonunda uyuşturularak helikopterle geldiği yer olan Çukotka'ya götürülmesi planlanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Tiliçiki adlı köyde yiyecek arayan bitap durumdaki hayvanın insanların arasından geçtiği görülüyor.

Siberian Times, gazetesi, Umka adı verilen ayıya hem köylülerin hem de bölgedeki polisin yardım ettiğini yazdı.


KÖYLÜLER BALIK VERDİ

Köylülerin kutup ayısını balıkla beslediği belirtiliyor. Çevre koruma örgütü Greenpeace'ten Vladimir Çuprov, "İklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu ısınıyor ve hayvanların avlanma alanları küçülüyor, yaşam koşulları zorlaşıyor. Buzların çekilmesi nedeniyle kutup ayıları hayatta kalabilmek için yeni yollar arıyor. En kolay yol da insanların arasına girmek" dedi.

Deniz üzerindeki buz kütleleri, kutup ayıları için yaşamsal önemde. Kutup ayıları, Kuzey Kutbu'ndaki buz tabakasının küçülmesi nedeniyle ana besinleri fok balıklarını bulmakta zorlanıyor.

Bu nedenle kutup ayılarının küresel ısınmadan en fazla etkilenen canlılardan biri olduğu belirtiliyor.

 

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