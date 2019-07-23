Kushner yine Ortadoğu’ya geliyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner’in bu ay sonu İsrail-Filistin barış görüşmeleri kapsamında Ortadoğu turuna çıkacağı belirtildi.
ABD basınında Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan habere göre, Kushner, İsrail-Filistin barış planı içindeki 50 milyar dolarlık ekonomik kalkınma paketine destek için İsrail, Ürdün, Mısır, S. Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ziyaretler gerçekleştirecek. Kushner öncülüğündeki heyete, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Dışişleri yetkilisi Brian Hook ve Kushner’in yardımcısı Avi Berkowitz de eşlik edecek. ABD öncülüğünde, Bahreyn’in ev sahipliğinde 25-26 Haziran’da yapılan ‘Refah için Barış’ başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen ‘Yüzyılın Anlaşması’ planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.
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