Kurbağadan yaşayan robot

UZMANLAR yaşayan hücrelerden tamamen yeni hayat formları geliştirdi. Araştırma ekibi kurbağa embriyonlarından hücreler aldı. Bunları “programlanabilir bir makineye” dönüştürdü. Bu şekilde yeni “canlılar” istenen komutları yerine getirdi. Çalışmanın ilk kısmında yeni yaşam formları bir süper bilgisayar tarafından tasarlandı. Araştırmanın ikinci kısmında mikrobiyologlar, gen editörlüğü teknolojisi kullanarak Afrika kurbağası embriyonlarından kök hücreleri alarak bu tasarımları programlanabilir “hayat formlarına” dönüştürdüler.

ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER YAPACAK

Araştırma ekibinde görevli Vermont Üniversitesi’nden Joshua Bongard, “Bunlar ne geleneksel anlamda robot ne de bilinen bir hayvan türü. Bu yeni bir yapay tür: Yaşayan ve programlanabilir bir organizma” dedi.

Uzmanlar, bu çok küçük canlı robotların insan vücudunda ilaç taşıyabileceğini veya okyanusları temizleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca zarar görmeleri halinde kendilerini tamir edebiliyorlar. Araştırmacılar icatlarının heyecan verici olduğunu belirtmekle birlikte, bu tür buluşların beklenmedik tehlikelere yol açabileceğini de kabul etti.