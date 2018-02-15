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    Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

    CANSU ÇAMLIBEL - WASHINGTON
    15.02.2018 - 23:12 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nauert, "Tillerson ile Erdoğan ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmek üzere verimli ve açık bir görüşme gerçekleştirdi."Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

    Kritik görüşme sonrası ABDden ilk açıklamaNauert'in açıklamaları şöyle:

    Türkiye’ye karşı yaptırımlar gündemde mi sorusu üzerine Nauert ‘Birçok farklı ülke için yaptırımlar her zaman masada. Ama yaptırımları önceden ilan etmiyoruz’ dedi.

    Türkiye’nin S-400 alımının yaptırım alanına girip girmediği konusunda ise Nauert, “S-400 anlaşmasının henüz imzalandığını düşünmüyorum. İmza gerçekleşmediği için de yaptırımların ihlali anlamına giriyor mu bilemiyorum. Ama Türkiye’ye hep şunu söyledik; S-400’ler NATO sistemleriyle uyumlu değil.

    "İNCİRLİK'TE ENGELLEME YOK"

    Bildiğim kadarıyla İncirlik’in kullanımı için Türkiye tarafından getirilmiş bir sınırlama yok. Türkiye DEAŞ karşıtı koalisyonun bir parçası ve NATO müttefikimiz. İncirlik’ten operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bildiğim bir engelleme yok.

    "DETAYLARI PAYLAŞACAĞIZ"

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Tillerson ile Erdoğan ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmek üzere verimli ve açık bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.

    Nauert, "Tillerson-Erdoğan görüşmesi yeni bitti. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

    Erdoğan-Tillerson görüşmesi 3 saat 15 dakika sürdüErdoğan-Tillerson görüşmesi 3 saat 15 dakika sürdü

     

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    Etiketler: gazetehaberleri , abd , türkiye
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