Kremlin'den Erdoğan - Putin zirvesi hakkında açıklama
Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in yapacağı görüşme, Ankara'nın kuzey Suriye'deki planlarını daha iyi anlamada yardımcı olacağı söylendi.
Kremlin'den yapılan açıklamada ayrıca, Almanya'nın Suriye'nin kuzeyinde 'Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği' uluslararası bir güvenli bölge oluşturulma talebi üzerine de çalışılacağı belirtildi.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, sınır boyunca uluslararası güçler tarafından kontrol altında tutulan bir güvenli bölge önermişti. Alman bakan, Türkiye ile Rusya’nın da katılacağı bu öneriyi NATO’ya sunacaklarını açıkladı.
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