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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
18.10.2018 - 18:16, Son Güncelleme:

Korkutan sonuç: Savaş ihtimali 10 kat arttı

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Korkutan sonuç: Savaş ihtimali 10 kat arttı

ABD'de silahlı kuvvetler personeli arasında yapılan bir anket, askerlerin yaklaşık yarısının, Donald Trump yönetiminde ülkenin büyük çaplı bir savaşa girebileceğine inandığını ortaya koydu. Geçen yılın oranı yüzde 5'te kalmıştı. 1 yıl içinde savaş ihtimali yüzde 46 olarak çıkan ankette askeri liderlerin "yakın güçteki bir rakibe" karşı olası bir savaşa hazır olunması gerektiğine dair verdiği mesajların artışta etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Military Times gazetesinin yaptığı ankete katılan askeri personelin yüzde 46'sı ülkenin 1 yıl içinde büyük bir savaşa girebileceğini belirtti. Gazetenin 2017'de yaptığı aynı içerikteki ankette, küçük çaplı da olsa bir savaş olabileceğini düşünen askerlerin oranı yüzde 5'te kalmıştı. Savaş beklentisinin yükselmesinin nedeninin Trump yönetiminde artan küresel istikrarsızlık ve özellikle Rusya ile Çin gibi güçlerin yarattığı tehditler olduğu ifade edildi.

YAKIN GÜÇTEKİ RAKİPLER

Ankete katılan askerler, ABD'ye en fazla tehdit oluşturan ülkelerin Rusya ve Çin olduğunu düşünüyor. Bu konudaki çoktan seçmeli soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 71 Rusya'yı, yüzde 69'u Çin'i tehdit olarak gördüklerini belirtti.

Geçen yıl yapılan ankette bu oranlar Rusya için yüzde 53, Çin için ise yüzde 45 idi.

HAZIR OLUN MESAJI

Ankette, askeri liderlerin "yakın güçteki bir rakibe" karşı olası bir savaşa hazır olunması gerektiğine dair verdiği mesajların bu artışta etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Askerlerin tehdit olarak gördüğü unsurlardan bir diğeri de yüzde 89 ile siber terörizm. Katılımcıların yüzde 57'si ise iç kaynaklı aşırıcı terörü tehdit olarak görüyor. Dış kaynaklı aşırıcı terörü tehlike olarak değerlendiren askerlerin oranının da yüzde 48 olduğu ifade edildi. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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