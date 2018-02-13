Korkunç iddia: "60 bin kişi BM yardım çalışanları tarafından cinsel istismara uğradı"

The Sun gazetesine konuşan kaynak, Eksi Üst Düzey BM yetkilisi Profesör Andrew Macleod’un dönemin Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel’e sunduğu dosyada bunu aktardığını belirtiyor. Dosyada, BM organları ve yardım ajanslarında yaklaşık 3,300 pedofilinin çalıştığını bilgisi de yer almış. Eski Bakan Patel’in de bu rakamlara karşılık, pedofililerin sistematik olarak deniz aşırı görevlere başvurduğunu aktarmış. Binlerce cinsel istismarcının, yardım kuruluşları aracılığıyla yardıma muhtaç kadınları ve çocukları kendilerine kurban seçtiklerini belirtiliyor

KATOLİK KİLİSESİ’NE BENZETİLDİ

Prof. Macleod, The Sun ile paylaşılan dosyanın, ‘en az’ Katolik Kilisesi’ndeki istismar skandalıyla aynı büyüklükte olduğuna dikkat çekti. Prof. Macleod, “Dünyada pedofili eğilimleri gösteren on binlerce yardım çalışanı var ancak UNICEF tişörtünü üzerinize geçirdiğiniz anda kimse size dikkat etmiyor. Adeta dokunulmazlık elde ediyorsunuz ve ne isterseniz yapabiliyorsunuz. Sistem sorunlu işliyor ve bu yıllar önce durdurulmalıydı” şeklinde konuştu.

KURBAN SAYISI 60 BİNİ BULABİLİR

Prof. Andrew Macleod, Balkanlar’dan Ruanda ve Pakistan’a kadar birçok önemli merkezde BM Acil Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak görev yapmış. Macleod, BM’deki yardım görevlilerinin daha sıkı kontrollerle seçilmesi gerektiğini, istismarcıların yargı önüne çıkarılmasını ve İngiltere’nin de buna öncülük etmesi gerektiğini savunuyor. Prof. Macleod, 2016 yılında, sadece 12 ay içinde 311 kurbanın BM çalışanları tarafından istismar edildiğini belirterek toplam kurban sayısının 60 bini bulabileceğini tahmin ediyor. BM bu rakamların iki katı olabileceği uyarısında bulunuyor zirasavaş bölgelerindeki veriler doğru toplanamıyor.