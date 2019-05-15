Körfez’de petrole bir saldırı daha: Bu kez hedef Suudi boru hattı
ABD’nin İran’ın saldırması ya da nükleer silah programını hızlandırması halinde bölgeye 120 bin asker gönderme planı yaptığı iddia edilirken Körfez’de tansiyon tehlikeli bir şekilde yüksek. Pazar günü BAE’de dört tankere sabotaj düzenlenmesinin ardından bu kez Suudi Arabistan’ın ana petrol hattına İHA’lar ile saldırı yapıldığı bildirildi. Saldırıyı Yemen’deki İran destekli Husiler üstlendi.
SUUDİ Arabistan, petrol zengini Katif bölgesindeki petrolü Kızıldeniz’e taşıyan iki petrol pompa istasyonuna bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, Duvadmi ve Afif kentlerindeki saldırı sonucu 8 numaralı istasyonda yangın çıktığını ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Olayda ölü ya da yaralı yok.
Suudilerin milli petrol şirketi Saudi Aramco saldırıdan sonra hatta petrol akışını geçici bir süre için durdurdu. Saldırıyı, Yemen’deki İran destekli isyancı Husi milisleri üstlendi. Husilere yakın el Mesireh kanalında yayınlanan habere göre, Husiler saldırıyı Suudi Arabistan’ın Yemen’deki suç eylemlerine karşılık olarak yapıldığını belirtti.
KÜRESEL EKONOMİYE TEHDİT
Falih, son zamanlarda Körfez ülkelerinde önemli noktalarda yapılan bu saldırıların yalnızca Suudi Arabistan’ı hedef almadığını, küresel ekonomiyi ve dünyaya petrol akışını hedef aldığını öne sürdü. Suudi Bakan "Bu saldırıların ayrıca Yemen’de İran destekli Husiler de dâhil olmak üzere bu tür eylemleri yapan tüm terör gruplarına karşı koymanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını" ifade etti. Reuters haber ajansına konuşan iki Suudi kaynak, geçmişte Suudi Arabistan’a füze attığı bilinen Husilerin Suudi petrol hatlarına ilk kez saldırdığı bilgisini paylaştı.
KRİTİK PETROL YOLU
Ülkenin petrol zengini doğu bölgelerinde çıkan petrolü batıdaki Kızıldeniz limanlarına ulaştıran doğu-batı petrol boru hattı Suudi Arabistan için hayati bir öneme sahip. İran ile tansiyonun yüksek olduğu dönemde Hürmüz Boğazı’ndaki petrol ticaretine zarar gelmesi durumunda, Suudi Arabistan’ın petrolünü Kızıldeniz’deki limanlar üzerinden dünyadaki müşterilerine ulaştırma seçeneği bulunuyor. Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi ülkelerin ise Suudilerin aksine böyle bir şansı bulunmuyor. Saldırının gerçekleştiği petrol boru hattının zarar görmesi ve Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından kapatılması senaryolarında ise Suudi Arabistan dünyaya gemilerle petrolünü satamaz hale gelebilir. İran, ABD’nin ağır yaptırımları nedeniyle zaman zaman Hürmüz Boğazı’nı ticarete kapatma tehdidinde bulunuyor.
SABOTAJI KİM YAPTI
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre, Birleşik Arap Emirlikleri karasularının yakınlarında sabotoja uğradığı belirtilen gemilere yönelik ABD’nin ortak yürüttüğü soruşturmanın ilk aşamasında, saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğine işaret eden izler bulundu. WSJ’ye konuşan bir ABD’li yetkili, İran’ı işaret eden bulgulara ilişkin detay vermedi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise dün “Biz bir grubun bölgede gerilimi arttırmak için bu tür girişimlerde bulunabileceklerini öngörmüştük” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Tavrımızı yeterli bilgi toplayınca açıklayacağız" dedi. İran Meclis Başkanlık Kurulu Sözcüsü Behruz Nimeti, 4 gemiye yönelik yapılan sabotaj olayıyla ilgili İsrail’i suçladı.
‘İRAN’A 120 BİN ASKER’ İDDİASI
New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD’de üst düzey güvenlik yetkililerinin geçen perşembe yaptığı toplantıda Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan İran’a karşı kapsamlı bir askeri plan sundu. Buna göre, İran’ın ABD güçlerine saldırısı veya nükleer silahlanma faaliyetlerini hızlandırması halinde 120 bin kadar ABD askeri bölgede konuşlanacak. Yetkililer gazeteye, söz konusu planın hazırlanması talimatının Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından verildiğini aktardı. Planın herhangi bir toprak işgalini içermediği belirtilirken, ‘120 bin asker’ sayısının ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgali sırasındaki asker sayısına yakın olduğu biliniyor. Toplantıda, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, CIA Direktörü Gina Haspel ve NIA Direktörü Daniel Coats’ın da bulunduğu ifade edildi.
TRUMP: YALAN HABER
ABD Başkanı Donald Trump ise dün NYT’ın haberini ‘yalan haber’ diye niteledi. Trump, “Bunu yapar mıyım (asker yollar mıyım)? Kesinlikle. Ama böyle bir plan yapmadık. Umarım böyle bir plan yapmayız. Eğer bir plan yaparsak, bundan çok daha fazla miktarda asker yollarız” diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Pompeo da, “Biz temelde İran ile savaş istemiyoruz. İran, Hizbullah ve benzeri terör örgütlerine destek vermeyi bırakmalı. Amerikan çıkarlarını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması halinde gereken yanıtın verileceğini çok iyi bilmeli" dedi.
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