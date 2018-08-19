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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
19.08.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Köprü faciası sonrası Türk karikatürist Gökçen Eke'nin çizimi İtalya'yı birleştirdi

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Köprü faciası sonrası Türk karikatürist Gökçen Eke'nin çizimi İtalya'yı birleştirdi

İtalya'da onlarca kişinin ölümüne yol açarak yas ve öfke yaratan Morandi Köprüsü'nün çöküşü sonrası en tesirli dayanışma mesajlarından biri, Türk karikatür sanatçısı Gökçen Eke'den geldi.

İtalya'da yaşayan karikatürist Gökçen Eke, köprünün çökmesinin ardından Cenova kentinin rakip futbol takımları Genoa ve Sampdoria taraftarlarının omuz omuza köprüyü birleştirir halde görüldüğü bir eser yaptı. Eke'nin çizimi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Sosyal medyanın ardından haber siteleri ve yazılı basın da bu çizime yer verirken ülkenin en büyük spor gazetelerinden Corriere dello Sport bu çizimi önceki gün baş sayfasına taşıdı.

Eke'nin çizimini sosyal medyada paylaşanlardan biri olan Torino takımının oyuncusu Lorenzo De Silvestri "Çok güzel. Birliktelik. Güç. #Genova" diye yazdı.

Son olarak dün Cenova'da kurbanlar için düzenlenen resmi cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Matteo Salvini de törenden hemen önce Eke'nin çizimini Twitter'da paylaştı. Salvini bu paylaşımında, "Acıda birleştik, gerçek ve adalet arayışında birleştik, pes etmemeye kararlıyız" diye yazdı.

İtalya milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini dün başlayan lig maçları vesilesiyle Eke'nin sembol haline gelen çizimini paylaştı ve "Futbolun bir oyun oldugunu ve güzel bir taraftarlığın birleştirici olabileceğini ve olması gerektiğini hatırlayalım" dedi.

Ansa ajansı da Eke'nin Twitter'da paylaştığı çizimi icin "Birleştiren tweet" başlığını attı.

Köprü faciası sonrası Türk karikatürist Gökçen Ekenin çizimi İtalyayı birleştirdi


"SEMBOL HALİNE GELEBİLECEĞİNİ TAHMİN ETMEMİŞTİM"

İtalya'yı dayanışma mesajında birleştiren bu çizimin yaratıcısı Gökçen Eke, bu eseri hangi duygularla çizdiğini ve çiziminin en beğenilen dayanışma mesajlarından biri haline gelmesiyle ilgili ne düşündüğünü BBC Türkçe'ye anlattı.

3.5 yıldır İtalya'da yaşayan 36 yaşındaki Gökçen Eke, "İtalya'ya küçük yaşlardan bu yana birçok kişinin derecesine hayret ettiği bir sevgiyle bağlıyım. O yüzden öncelikle böyle bir kaza, ihmal beni çok derinden etkiledi ilk gördüğümde haberleri" dedi.

"Böyle bir facianın yaralarının sarılması için de öncelikle farklı tarafların, farklı düşüncelerin bir araya gelmesi gerektiğini" düşündüğünü anlatan Eke, "Bunu da şehrin farklı ve sürekli ezeli rekabet halinde olan Genoa ve Sampdoria kulüpleriyle ve taraftarlarıyla sembolize etmeye çalıştım.

"Çünkü ancak bu şekilde böyle bir olayın altından kalkılabileceğini düşünüyorum" dedi.

Eke, çizimi ilk paylaştığında bu kadar etkileşim almasını beklemediğini de belirtti ve şöyle devam etti:

"Oluşan etkileşim beni gerçekten şaşırttı. Bu denli bir sembol haline gelebileceğini tahmin etmemiştim. Birçok ünlüden mesajlar aldım. Hatta yarın Rai'den evime gelecekler ve bu çizimin nasıl doğduğuna dair fikir sahibi olmak ve çizimlerimi nasıl yaptığımı görmek istediklerini belirttiler."

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan Gökçen Eke, özellikle futbol konulu karikatürleriyle tanınıyor.

 

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