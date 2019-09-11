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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
11.09.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Köpekten yayalara trafik dersi

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Çin'de yaya geçidi yerine yoldan karşıya geçen adama otomobil çarptı. O sırada karşı kaldırımda küçük bir köpeğin, yaya geçidinin başına gelerek, bir motosikletin geçişini tamamlamasını beklediği ve ardından karşıya geçtiği görüldü. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan anları Trafik kurallarına uyun başlığı ile paylaştı.

Çin'in Jiangsu bölgesindeki Taicang şehrinde meydana gelen kazada, küçük bir köpek adeta trafik dersi verdi. Taicang polisinin, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir adama otomobilin çarptığı, adamın, çarpmanın etkisiyle sertçe yere düştüğü görüldü.

O GEÇMEYE ÇALIŞTI, KÖPEK İSE BEKLEDİ

O sırada yolun karşısındaki kaldırımda koşan bir köpeğin yaya geçidinin başına gelip oturduğu ve bir motosikletin geçişini tamamlamasını beklediği görüldü. Köpeğin, ardından, yaya geçidinden karşıya geçtiği; aracın çarptığı adamın ise hala yerde olduğu görüldü.

BİZDEN DAHA AKILLILAR

Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda yorum alırken; Taicang polisi görüntüleri Trafik kurallarına uyun başlığı ile paylaştı. Bazı kullanıcılar ise köpeklerin, zaman zaman insanlardan daha akıllı olabileceklerini yazdı.

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