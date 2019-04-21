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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
21.04.2019 - 22:28, Son Güncelleme:

Komedyen Zelenskiy Ukrayna seçimlerini kazandı

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Komedyen Zelenskiy Ukrayna seçimlerini kazandı

Ukraynada devlet başkanlığı seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy kazandı.

Ukraynada bugün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, sandık çıkış ankelerine göre Vladimir Zelenskiy oyların yüzde 73,2sini, Petro Poroşenko yüzde 25,3ünü aldı.

Komedyen Zelenskiy Ukrayna seçimlerini kazandı

KİMSEYİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞIM

İlk sonuçların ekrana yansımasının ardından büyük sevinç yaşayan Zelenskiy, seçim zaferini eşi ve ekibiyle birlikte kutladı.

Zelenskiy, ilk açıklamasında, Akrabalarıma, eşime, çocuklarıma, aileme, tüm ekibime destekleri için teşekkür ediyorum. Adil hizmet verdikleri için güvenlik güçlerine, istihbarat servisine, beni destekleyen ya da desteklemeyen tüm Ukraynalılara teşekkür ediyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım dedi.

Komedyen Zelenskiy Ukrayna seçimlerini kazandı

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart'ta yapılan ilk turunda ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko en fazla oyu alarak ikinci tura yükselmişti. Seçmenlerin yüzde 63'ünün sandığa gittiği seçimde Zelenskiy yüzde 30.24, Poroşenko yüzde 15.95 oy almıştı.

Ukraynada 2014 yılında Rusya yanlısı Yanukoviç iktidarının devrilmesinin ardından yapılan erken seçimleri kazanan Petro Poroşenko devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Komedyen Zelenskiy Ukrayna seçimlerini kazandı

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