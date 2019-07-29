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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.07.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

KKTC'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Kıbrıs açıklamalarına tepki

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KKTC'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Kıbrıs açıklamalarına tepki

KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis yasa dışı bir faaliyet veya eylem arıyorsa Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek attıkları adımlara bakmasını tavsiye ederim." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, Güney Kıbrıs ziyaretinde son derece talihsiz açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Miçotakis'in ziyaretinde, "Yunanistan'ın stratejik hedefinin buradaki Türk askerinin sözde işgalini sona erdirmek ve ortadan kaldırmak olduğunu" söylediğini hatırlatan Özersay, şöyle devam etti:

"Bir kere 21'inci yüzyılda arkaik ve çağ dışı düşüncelerini bir an önce bir kenara bırakmalarını tavsiye ediyorum ve kendilerine öneriyorum. Burada Türk askerinin varlığına neden olanın, Yunanistan'ın bizzat kendisinin 15 Temmuz 1974 tarihinde bu Ada'da gerçekleştirdiği darbe olduğunu, Yunanistan'ın bizzat kendisinin bir işgal girişimine karşı Türk askerinin buraya geldiğini, kimseye unutturmaya haklarının bulunmadığını kendisine hatırlatırım. Türk askerinin buradaki varlığı, Yunanistan'ın darbe girişimi ve işgal girişimi sonucundadır, onun bir ürünüdür. Bunu hiç unutmamasını kendisine tavsiye ederim."

"KIBRISLI RUMLARIN İŞGALİ ALTINDA OLDUĞUNU GÖRMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

"Eğer bir işgal arıyorsa, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' dedikleri devletin Kıbrıslı Rumlar tarafından işgaline bakmasını tavsiye ederim." diyen Özersay, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasasının neredeyse üçte ikisi askıya alınmış olan, temsili bir hükümete sahip olmayan, Kıbrıslı Türkleri bütünen dışlamış ve bütün kurumlarından atmış olan bir sözde devletin, sözde hükümetine, bir hükümet muamelesi yapmaktansa dönüp bunun bir işgal altında olduğunu ve Kıbrıslı Rumların işgali altında olduğunu görmesini tavsiye ederim."

Açıklamasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Özersay, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmalardan ve verilen lisanslardan hareketle, yapmakta olduğumuz deniz yetki alanlarındaki faaliyetlerimizi de yasa dışı faaliyetler olarak nitelendiren Yunanistan Başbakanı'na, eğer yasa dışı bir faaliyet veya eylem arıyorsa Kıbrıslı Rumların yine Doğu Akdeniz bölgesinde tek yanlı olarak Kıbrıslı Türklerin haklarını gasbederek attıkları adımlara bakmasını tavsiye ederim."

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