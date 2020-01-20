KKTCâ€™den Rumlara sert tepki: Rum liderliÄŸi, haddini bilmeli ve kendine gelmelidir

"Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliÄŸidir" diyen TaÃ§oy,Â "KÄ±brÄ±s Rum liderliÄŸi, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz'de attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± 'korsanlÄ±k' olarak deÄŸerlendirmiÅŸ. Haddini bilmez Rum liderliÄŸi, bu Ada'da sadece korsan devletin kendileri olduÄŸunu bilmelidir" dedi.Â DHA'ya Ã¶zel aÃ§Ä±klama yapan Hasan TaÃ§oyÂ ÅŸÃ¶yle devam etti;Â

KATLÄ°AMLARA DEVAM EDECEKTÄ°NÄ°Z

"KÄ±brÄ±sÂ TÃ¼rkÃ¼nÃ¼, 1960 Cumhuriyeti'nden silah zoruyla uzaklaÅŸtÄ±ran, haklarÄ±mÄ±zÄ± gasp eden Rum liderliÄŸidir.Â TÃ¼rkiye bÃ¶lgede olmasaydÄ±, TÃ¼rkiye bizlerin garantÃ¶rÃ¼ olmasaydÄ±, Rum liderliÄŸi olarak deniz korsanlarÄ± gibi KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼neÂ saldÄ±racak ve katliamlarÄ±nÄ±za yine devam edecektiniz.Â Rum lider Nikos Anastasiadis'e ve ÅŸurasÄ±na hatÄ±rlatmak isteriz ki, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± her zaman anavatan TÃ¼rkiye ile yoluna devam edecektir.Â DoÄŸu Akdeniz'deki haklarÄ±mÄ±zÄ±n gasp edilmesine asla izin vermeyeceÄŸiz.Â Rum liderliÄŸi, haddini bilmeli ve kendine gelmelidir."