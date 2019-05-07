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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AA
07.05.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

KKTC’den Rum Kesimi’ne sert tepki

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KKTC’den Rum Kesimi’ne sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan, Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de yaptığı araştırmaları 'istila' olarak değerlendiren Rum yönetimine, “Rum tarafı istila görmek istiyorsa kendi faaliyetlerine bakmalıdır” şeklinde cevap verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de yaptığı araştırmaları 'istila' olarak değerlendiren Rum yönetimine sert bir cevap verildi. Rum yönetiminin ifadelerinin eleştirildiği yazılı açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etmeye çalışan Kıbrıs Rum liderliğinin, kendi hakları için tutarlı bir biçimde söylediklerini yapmaya yönelen KKTC ve Türkiye’ye bu şekilde 'istila' ve benzeri kavramlarla dil uzatmaya çalışması bizzat kendisinin haklarımızı gasp etmeye yönelik eylemlerini gizleme girişiminden başka bir şey değildir” ifadelerine yer verildi.

“RUM TARAFI İSTİLA GÖRMEK İSTİYORSA KENDİ FAALİYETLERİNE BAKMALIDIR”

KKTC ile Türkiye’nin doğal kaynaklar konusunda her zaman tek yanlı hareketlere karşı çıktığının belirtildiği açıklamada, “İşbirliği çağrılarımızı reddederek tek yanlı adımlar atmaya devam eden Rum tarafı, haklarımızı korumak için attığımız mukabil adımları çığırtkanlık yaparak kendi gasp girişimlerini gizleyemez. Kıbrıs Rum tarafının, uluslararası hukuka göre özel bir konuma sahip olan Doğu Akdeniz Bölgesi’ne en uzun kıyısı bulunan Türkiye’nin kıta sahanlığı bölgesine girdiği aşikar olan bir alanda, aynı zamanda kendisinin de kabul ettiği gibi Kıbrıslı Türklere de ait olan bir alanda, yine kendisinin yaptığı gibi faaliyetler yapılmasını haksız ve anlamsız şekilde 'istila' olarak tanımlaması aslında kendisinin ne yapıyor olduğunun itirafıdır. Rum tarafı 'istila' görmek istiyorsa, bu alanlarda kendi attığı tek yanlı adımlara bakmalıdır” denildi.

“HAKLARIMIZI GASP ETME GİRİŞİMLERİNİZİ GİZLEYEMEZSİNİZ”

Açıklamada ayrıca, “Bu kadar yıldır sürekli olarak Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etmeye çalışan Kıbrıs Rum liderliğinin, kendi hakları için tutarlı bir biçimde söylediklerini yapmaya yönelen KKTC ve Türkiye’ye bu şekilde 'istila' ve benzeri kavramlarla dil uzatmaya çalışması bizzat kendisinin haklarımızı gasp etmeye yönelik eylemlerini gizleme girişiminden başka bir şey değildir” ifadeleri kullanıldı.

“BU GELİŞMELERE KİMSENİN ŞAŞIRMAMASI GEREKİR”

Rum tarafı ve ilgili uluslararası aktörlerin son günlerdeki gelişmelere şaşırmış gibi görünmelerinin  ‘samimiyetsizlik’ olarak değerlendirildiği açıklamada, “Gerçekçi olan herkes, aylardır bu yönde işbirliği çağrısı yapan ama bunun kabul edilmemesi durumunda Rum tarafının attığı adımlara mukabil çalışmalara başlanacağını net ve kendi içinde tutarlı bir biçimde vurgulamış olan Türkiye ve KKTC’nin bu haklı hamlesini beklenmeyen bir hareket olarak nitelemez” denildi.

“TUTARLI OLUN”

KKTC ve Türkiye’nin hidrokarbon kaynakları konusundaki baştan beri tutumunun  ve atmış olduğu adımların hem barışçı hem de tutarlı olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Asıl tutarsızlık, bir yandan bu kaynaklar Kıbrıslı Türklere de aittir derken, diğer yandan Kıbrıslı Türklerin iradesi yok sayılarak bu kadar yıldır tek yanlı faaliyetlerde bulunmaktır. Bir diğer tutarsızlık ise, bu kaynaklar her iki halka da aittir derken, bunların sadece Kıbrıslı Rumlar tarafından kullanılmasına rıza göstermek, seyirci kalmak ve hatta Rum tarafının savunuculuğunu yapmaktır. Bu olgular ışığında, gerek Kıbrıs Rum tarafını gerekse uluslararası toplumu tutarlı olmaya davet ediyor,  bu kaynaklar her iki halka da aittir şeklindeki sözlerinin gereğini yapmaya çağırıyoruz."

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