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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
31.07.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

KKTC'de büyük tartışma... Karar verildi

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KKTC'de büyük tartışma... Karar verildi

KKTC’de dövizin hızlı artışına paralel enflasyondaki artış nedeniyle memur ve emeklilerin alacağı yüzde 12.11’lik farkı, ‘Çok alana çok, az alana az zam’ tartışması çıkardı. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, koalisyon hükümeti ortaklarından bir partinin “Maaş farklarını hayır kurumlarına bağışlama’ kararı sonrasında parlamentodaki 50 milletvekili ile dışarıdan bakanın maaş farklarının yıl sonuna kadar kamuda en düşük maaş alan 1453 kişiye dağıtılacağını açıkladı.

KKTC’de dövizdeki hızlı artış, akaryakıt ve elektriğe gelen peş peşe yüksek oranlı zamlar gündemin birinci maddesi. Memur ve emeklilerin Temmuz maaşlarında gereken hayat pahalılığı farkı da yüzde 12.11 oldu. Hayat pahalılığı farkını yarın maaşlara yansıtmayı planlayan KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, koalisyon hükümeti ortaklarından Halkın Partisi’ne mensup 9 milletvekilinin 1700 liraya ulaşan hayat pahalılığı farkını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklamasıyla zor durumda kaldı.

KKTCde büyük tartışma... Karar verildi



1453 MEMURA 50 LİRA VEKİL FARKI

Denktaş, 50 sandalyeli parlamentoda 27 milletvekiliyle iktidarda bulunan 4 siyasi parti ile görüşerek, tüm milletvekillerin maaş farklarını kesme kararı aldı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, basın toplantısı düzenleyerek 50 milletvekili ve dışarıdan atanan bir bakanın yüzde 12.11’lik hayat pahalılığı farkının kamuda en düşük maaş alan 1453 kişiye paylaştırılacağını ve düşük maaşlı her memura ortalama 50 lira düşeceğini söyledi. Denktaş, kişisel olarak bu karara karşı olduğunu belirtti ve “Az maaş alanın az artış, fazla artış alanın da fazla artış aldığı konusu sıklıkla basın ve muhalefet tarafından gündeme taşınıyor. Hükümetin kendi içinde de bu konuyu tartıştı. Milletvekillerinden kesilecek hayat pahalılığı farkını düşük maaşlılara Cuma günü dağıtacağız” dedi. Denktaş, kararı alırken, muhalefet partilerine sormadığını da sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Denktaş, milletvekili maaşlarından kesintiyi açıklarken bir yandan da benzine 10 kuruş, dizel yakıta da 5 kuruş yeni zam yapıldığını duyurdu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (31.07.2018)
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