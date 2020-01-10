Kırmızı çizgimiz Trablus

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Libya’da 12 Ocak gece yarısı 00.00’da ateşkes çağrısı yapmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Libya hazırlıkları hız kesmiş değil. Başkent kulislerinde konuşulanlara göre, Türk askerinin ana karargahı başkent Trablus olacak. Bir korgeneral komutasındaki karargahta üç kuvvetten de (kara, deniz, hava) yetkililer olması planlanıyor.

HAVA KÖPRÜSÜ

İlk aşamada kara ve hava unsurlarının Trablus’a gitmesi öngörülüyor. Türk askerinin iniş yeri Trablus olacağından, Türkiye ile Libya’nın başkenti arasında bir hava köprüsü oluşturulacak. Tüm hazırlıklar Trablus üzerine yapıldığı için ateşkes sağlansa da sağlanmasa da Ankara açasından “Trablus kırmızı çizgi” niteliğinde. Türkiye’nin, başkent Trablus’un kesinlikle Hafter güçlerinin eline geçmesine yeşil ışık yakmayacağı, Hafter’in Trablus’un alınmasına ağırlık vermesi durumunda Türkiye’nin üç kuvvetini de devreye sokabileceği konuşuluyor.

Türkiye, Trablus’un “kırmızı çizgi” olmasında yalnız değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen salı ziyaret ettiği Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid bin Tebbun’un da, Saraj’la görüşmesinden sonra Ankara ile benzer tutum içinde. Tebbun, “Cezayir, Trablus’u kırmızı çizgi olarak görmekte bu çizgiyi kimsenin aşmamasını beklemektedir” açıklamasını yaptı.

ASKER SAYISI net DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Türk askerinin “Peyderpey Libya’ya gittiğini” söylemişti. Bazı hava savunma sistemleri ile frekans ve sinyal kırıcıların da Libya’ya götürüldüğü değerlendiriliyor. Ancak şu ana kadar giden asker sayısıyla ilgili net bir rakam yok. Kulislerde 35-40 askerin koordinasyon için Libya’ya gittiği, doğrudan Genelkurmay Başkanı’na bağlı “Bordo Bereli” olarak bilinen Türk Özel Kuvvetlerin tezkere öncesinde Libya’da bulunduğu söylense de bu iddiaları güvenlik kaynakları doğrulamıyor. Türkiye’nin Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) bazı unsurları Libya’ya yolladığı iddialarına da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizde bu güçlerin gittiğine dair bir bilgi yok” yanıtını vermişti.

HEDEF SİYASİ ÇÖZÜM

Tüm bu askeri faaliyetlere paralel Türkiye, Rusya ile beraber Libya’da biran önce siyasi çözüm yollarının açılabilmesi için kararlılık gösteriyor. İki ülke önceki gün İstanbul’da yaptıkları ortak açıklamada savaşan tarafları ateşkese davet ederken, Almanya’nın liderliğinde yürütülen Berlin sürecine de tam destek verdiler. Bu kapsamda Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 11 Ocak’ta Moskova, 24 Ocak’ta Ankara ziyaretlerine önem veriliyor.

HAFTER’DEN RET

Ateşkes çağrısından sonra gözler Libya’da tarafların alacağı tutuma çevrilmişken, Türkiye’nin destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Başkanı Fayez Al Saraj bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Son olarak başkent Trablus’un 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte’yi alan ve bir diğer önemli kent Misrata’yı hedeflediği öne sürülen Hafter ise ateşkes çağrılarını reddederek “askeri operasyonlara” devam edeceklerini açıkladı.