Kıbrıs’ta taktik mücadele başladı
KIBRIS’ta 50’nci yılını dolduran BM çerçevesindeki müzakereler, BM Genel Sekreteri’nin geçen yılki başarısız pazarlıklardan sonra yeniden tarafları masaya oturtma gayretine sahne oluyor.
Genel Sekreter’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute dün Lefkoşa’ya gelerek, Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi ve tarafların görüşlerini dinledi. Lute, temaslarının ardından herhangi bir açıklama yapmadı. BM yetkilisi, New York’a dönerek BM Genel Sekreteri’ne bilgi verecek ve ardından Kıbrıs’ta garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ziyaretlerini programlayacak. Garantör ülkelerle temaslarını tamamladıktan sonra Eylül ayında rapor hazırlayacak. BM’nin temaslarında Türk ve Rum liderler taktik hareketlerde bulundu. Rum lider, Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünden vazgeçmesi hedefiyle masaya oturmaya hazır olduğunu dile getirirken, Türk tarafının, herhangi bir müzakereye zaman sınırı konulmasını talep ettiği belirtiliyor.
ÇAVUŞOĞLU LEFKOŞA’DA
Amerikalı BM yetkilisinin hemen ardından dün akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lefkoşa’ya geldi. İlk yurtdışı gezisini KKTC’ye gerçekleştiren Çavuşoğlu dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Çavuşoğlu temaslarına bugün de devam edecek.
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