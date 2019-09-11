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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.09.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi

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Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi

Irak'ın Kerbela kentinde izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Kerbala Valiliğince yayımlanan yazılı açıklamada, Vali Nesif el Gutabi'nin talebi ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin onayı üzerine Kerbela vilayetinde Aşure etkinlikleri sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

Kerbelada çok sayıda ölü var
Kerbela'da çok sayıda ölü var

Kerbela'da dün Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Kerbela'ya giderek facianın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra hastanede yaralıları ziyaret etmişti.


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