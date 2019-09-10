Kerbela'da çok sayıda ölü var
Kerbela olayını anmak için Irak'ın Kerbela şehrinde toplanan kalabalığın merasim sırasında yürüdüğü köprünün çöktüğü ve yaşanan izdiham sonrasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, onlarca yaralının olduğu bildirildi.
Reuters haber ajansı Irak Sağlık Bakanlığı'nın 16 kişinin öldüğünü açıkladığını duyurdu.
Associated Press haber ajansı ise abonelerine 12 kişinin hayatını kaybettiğini 50 kişinin de yaralandığını bildirdi
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