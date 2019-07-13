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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
13.07.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Kendine gelince annesini sordu, Fenerbahçe forması istedi! Ailesinin öldüğünü söyleyemediler

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Kendine gelince annesini sordu, Fenerbahçe forması istedi! Ailesinin öldüğünü söyleyemediler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün aynı aileden 4 kişi denizde boğuldu. Anne ve babasıyla 2 kardeşlerini kaybeden, kendisi ise çevre sakinleri tarafından kurtarılıp hastanede tedaviye alınan 12 yaşındaki Barış Katırcı kendine geldi. Barış Katırcı'ya ailesinin öldüğü söylenmedi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gazimauğusa'da Büyükkonuk Belediyesi'ne bağlı Kaplıca ile Yedikonuk arasındaki Tulumba bölgesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte gittiği sahilde denize giden Merve Katırcı (18), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kızlarının akıntıyla birlikte açığa sürüklendiğini gören baba Ramazan (48), anne Filiz (40) ve kardeşleri Mert (13) ve Barış Katırcı (12) da yardıma koştu. Ancak Ramazan ve Filiz Katırcı ile çocukları Merve ve Mert kayboldu. Barış Katırcı ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Barış Katırcı çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında Katırcı çiftiyle çocuklarının cesetleri bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Ailenin halk plajına girmek yerine burada denize girmeyi tercih ettiği belirtildi.

AİLESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR

Anne ve babasıyla 2 kardeşlerini kaybeden, kendisi ise çevre sakinleri tarafından kurtarılıp, hastanede tedaviye alınan 12 yaşındaki Barış Katırcı kendine geldi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Katırcı'yı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Sennaroğlu, Barış Katırcı'ya bir şey isteyip istemediğini sorduğunu, kendisinden annesini ve Fenerbahçe forması istediğini ifade ederek, "Barış, öncelikle 'annem gelsin' dedi. Ardından da Fenerbahçe forması istedi. Hemen kendisine bir forma aldık. Çok sevindi. Ama ailesinin öldüğünü bilmiyor" diye konuştu.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da ailesinin tamamını kaybeden Barış'a sahip çıkacaklarını açıkladı.

Tatar şöyle konuştu:
“Kaplıca’da aynı aileden 4 kardeşimizi kaybetmemize neden olan boğulma olayı tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Ölenlere bir kez daha Allah’tan rahmet tüm sevenlerine ve başta Büyükkonuk halkı olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. Geride kalan yavrumuza, Barış’ımıza devletimizin sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Gerekenlerin yapılması konusunda devletimizin ilgili tüm kurumları devreye sokulmuştur. Halkımıza bu elim olay karşısında gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür eder, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için, yeniden, herkesi dikkatli olmaya çağırırım.”

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