Keçiye tecavüz ederken yakalandı!
KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da Abdullahvahap Uğurlu adlı vatandaş, bir yaşındaki keçiye tecavüz ederken yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, kendini şöyle savundu: “Bir kaza geçirdim. Ben ne yaptığımı bilmiyordum, özür dilerim.”
Keçiye tecavüz dün gece yaşandı. Lefkoşa’nın dışındaki Haspolat bölgesinde bir mandıraya giren inşaat işçisi Abdülvahap Uğurlu, bir yaşındaki keçiye tecavüz etti. Dışarıdan gelen seslere uyanan hayvan sahibi, Uğurlu’yu yakalayarak, polise teslim etti.
AYNI KEÇİYE DAHA ÖNCE DE TECAVÜZ ETMİŞ
Abdülvahap Uğurlu Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Olayı soruşturan polis memuru Mehmet Bayır, Uğurlu’nun dün gece yarısı meydana gelen olaydan sonra gönüllü ifade verdiğini ve 13 Mayıs tarihinde aynı mandırada ve aynı keçiye tecavüz ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.
TEMİNATI YATIRAMADI, HAPSE GİRDİ
Yargıç Tacan Reynar, zanlının ileri bir tarihte yapılacak duruşmada hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada iki gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gitti.
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