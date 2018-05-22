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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
22.05.2018 - 19:52, Son Güncelleme:

Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da Abdullahvahap Uğurlu adlı vatandaş, bir yaşındaki keçiye tecavüz ederken yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, kendini şöyle savundu: “Bir kaza geçirdim. Ben ne yaptığımı bilmiyordum, özür dilerim.”

Keçiye tecavüz dün gece yaşandı. Lefkoşa’nın dışındaki Haspolat bölgesinde bir mandıraya giren inşaat işçisi Abdülvahap Uğurlu, bir yaşındaki keçiye tecavüz etti. Dışarıdan gelen seslere uyanan hayvan sahibi, Uğurlu’yu yakalayarak, polise teslim etti.

 AYNI KEÇİYE DAHA ÖNCE DE TECAVÜZ ETMİŞ
Abdülvahap Uğurlu Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Olayı soruşturan polis memuru Mehmet Bayır, Uğurlu’nun dün gece yarısı meydana gelen olaydan sonra gönüllü ifade verdiğini ve 13 Mayıs tarihinde aynı mandırada ve aynı keçiye tecavüz ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

TEMİNATI YATIRAMADI, HAPSE GİRDİ
Yargıç Tacan Reynar, zanlının ileri bir tarihte yapılacak duruşmada hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada iki gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gitti.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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