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Haber Giriş: 28.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Kazakistan'da uçak düştü: Eve çakıldı

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Kazakistan'da uçak düştü: Eve çakıldı

Kazakistan’da 93 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kalkış sırasında yere çakıldı. 15 kişinin hayatını kaybet-tiği kaza sonrası ülkede ulusal yas ilan edildi.

Kazakistan’ın Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Dün sabah yerel saatle 07.20’de düşen uçakta 8’i çocuk ve 5’i mürettebat 93 kişinin bulunduğu açıklandı. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtiyor. Binaya çarpan uçağın içindeki bazı yolcular kazanın hemen ardından panik içinde sosyal medyadan yardım talep etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, uçak kazası nedeniyle 28 Aralık’ı (bugün) ulusal yas günü ilan etti.

1996’da üretilen uçağın düşüş nedeni henüz netlik kazanmazken, sivil havacılık kazanın nedeni belli olana kadar ülkede Fokker 100 tipi uçakların uçuşlarının durdurulduğu kaydedildi.

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