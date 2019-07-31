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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
31.07.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Kayıp iş insanı Siddhartha ölü bulundu

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Kayıp iş insanı Siddhartha ölü bulundu

Hindistan'ın en büyük kahve zincirinin kurucusu ve sahibi olan iş insanı, bir nehir kenarında ölü bulundu.

Pazartesi gününden bu yana kayıp olan VG Siddhartha'nın cesedi, Mangalore kentinin hemen dışındabir balıkçı tarafından bulundu.

Siddhartha'nın cesedi hastaneye götürüldükten sonra burada ailesi tarafından teşhis edildi.

Coffee Day isimli şirketten yapılan açıklamada, "ortaklarımızdan destek bekliyoruz" denildi.

Borsaya gönderilen açıklamada, şirketin, bundan sonraki süreci yönetebilecek "profesyonel bir ekibin liderliğinde" olduğu da vurgulandı.

Şirketin sahibi olan Siddhartha'nın "borçlarla" ilgili ifadelerin yer aldığı mektubu da geniş bir şekilde paylaşılıyor.

60 yaşında hayatını kaybeden işadamı, sözkonusu mektupta, "tüm çabalarına karşın kârlı bir iş modeli yaratamadığını" söylüyor.

Polisin gerçekliğini doğruladığı mektupta "Tüm hatalarımdan ben sorumluyum. Tüm finansal kararlar benim sorumluluğumdaydı" ifadesi yer alıyor.

Siddhartha mektupta, "Bir girişimci olarak başarısız oldum" diyor.

HİSSELER YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Cafe Coffee, 1750 şube ile Hindistan'ın en büyük kahve zinciri konumunda. Zincirin, Malezya, Mısır, Nepal'de de şubeleri bulunuyor.

Şirketin kurucusu olan Siddhartha aile üyelerinin payları ile birlikte hisselerin yüzde 50'sine hakim durumdaydı.

Ünlü işadamının Coca-Cola ile 1.45 milyar dolarlık bir satış konusunda görüştüğü yönünde haberler yer alıyordu.

Şirket hisseleri Siddhartha'nın kayıp haberi sonrası yüzde 20 oranında düştü.

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