Kati Piri gitti yeni raportör geldi
ANKARA’nın uzun süredir sorun yaşadığı ve neredeyse diyaloğu kestiği Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri’nin görevi artık İspanyol Nacho Sanchez Amor’un.
Özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) gönderdiği seçim gözlem heyetlerinde yer alan Amor, Türkiye’yi ve ülke siyasetini yakından tanıyan, her kesimle diyaloğa sahip bir isim. Şu aşamada en çok sorulan soru ise Amor’un selefine kıyasla nasıl bir tavır takınacağı.
Piri gibi AP’nin ikinci büyük grubu Sosyalistler ve Demokratlar’ın (S&D) üyesi olan Amor, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapıcı ve samimi bir ilişkiden yana olan tutumuyla öne çıksa da olumsuzlukları eleştirmekten kaçınmayan bir yaklaşıma sahip. Geçen ay kayyım uygulamalarına ilişkin AP oturumunda, Türk yargısının işleyişi ve muhalefete yönelik uygulamaları eleştirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nde eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın açtığı davanın duruşmasını yerinde izleyen Amor’un, Piri’ye kıyasla belirgin bir fark yaratmasını sağlayacak manevra alanı ise oldukça sınırlı. Buna rağmen, Piri ile oldukça kötü bir deneyim yaşayan Ankara, Amor’u yeni bir başlangıç yapılabilecek ve sağlıklı diyalog kurulabilecek bir isim olarak görüyor.
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