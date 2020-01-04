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Haber Giriş: 04.01.2020 - 18:33,Son Güncelleme:/

Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak?

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Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak?

ABD tarafından öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin kızı, evlerine başsağlığına gelen Cumhurbaşkanı Ruhani’ye “Babamın intikamını kim alacak? diye sordu. Ruhani soruya “Hepsinin intikamını alacağız” diye cevap verdi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD saldırısında ölen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin ailesine İran’ın ileri gelenlerince yapılan başsağlığı ziyaretleri sürüyor.

Eve başsağlığına gelenlerden biri de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani oldu.

Kasım Süleymaninin kızından Ruhaniye: Babamın intikamını kim alacak

İran televizyonlarınca da yayınlanan ziyaret sırasında Süleymani’nin kızı olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan bir genç kadın, Ruhani’nin “Allah size sabır versin, bunu telafi edeceğiz” sözü üzerine “Babamın intikamını kim alacak” diye sordu.

Kasım Süleymaninin kızından Ruhaniye: Babamın intikamını kim alacak

Ruhani’nin de cevap olarak “Alacağız, hepsinin intikamını alacağız, hiç endişe etmeyin” dediği görüldü.

Süleymani'nin iki kızı ve üç oğlu var.

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