‘Kaşıkçı cinayetini örtbas etmiyoruz’
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye giderek Orta Avrupa turuna başladı.
Pompeo burada yaptığı açıklamada, 2 Ekim 2018’de İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin “ABD cinayeti örtbas etmiyor” derken, Trump yönetiminin soruşturma konusunda “özenle çalıştığını” ifade etti. Beş ülkeyi kapsayan turun ilk ayağında Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile bir araya gelen ABD’li bakan, “Putin’in (Rusya lideri) NATO’daki dostların arasını açmasına izin vermemeliyiz” dedi. Macaristan’ın Rus doğalgazına bağımlılığının ve Putin ile dostluğunun ulusal güvenlik riski anlamına geldiğini savunan Pompeo, Başbakan Victor Orban ile de görüştü.
‘TÜRK AKIMI’NA KARŞI’ İDDİASI
Pompeo ile düzenlediği basın toplantısında Szijjarto, birçok Avrupa ülkesinin Rusya ile enerji anlaşmaları yaptığını belirterek, Batılı ülkelerin bu anlamda Macaristan’a yönelik eleştirilerini ‘saptırma’ olarak nitelendirdi. Szijjarto, “Avrupa siyasetinde muazzam bir ikiyüzlülük ve politik doğruculuk var” dedi. Amerika’nın Sesi sitesi, Pompeo’nun Macaristan’da Rusya doğalgazının Avrupa’ya ulaştıran Türk Akımı projesine destek verilmemesini de talep edeceğini öne sürdü.
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