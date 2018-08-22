Karadeniz'de hareketli dakikalar! Peşlerine düştüler
NATO üssünden havalanan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı, Rus Su-30 Flanker jetlerinin önünü kesti.
Romanya'daki NATO üssünden havalanan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı, iki Rus jetini gökyüzünde durdurdu. İngiltere, Karadeniz'deki NATO hava sahasının yakınında Rus Su-30 Flanker jetlerinin engellendiğini açıkladı. İngiliz Typhoon savaş uçakları, geçen ay da Karadeniz üstünde Rus jetlerinin önünü kesmişti. (POSTA)
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