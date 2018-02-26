Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Kapıkule’de ‘komşu’ eziyeti 4. günde

    Kapıkule’de ‘komşu’ eziyeti 4. günde

    İHA / AA
    26.02.2018 - 10:01 | Son Güncelleme:

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 4 gündür yurtdışına çıkış için Kapıkule’de bekleyen TIR şoförlerine kayıtsız kalmadı. Belediye, 22 kilometrelik kuyrukta bekleyen şoförlere bin kişilik kumanya dağıttı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Kapıkule’de ‘komşu’ eziyeti 4. günde
    • Kapıkule’de ‘komşu’ eziyeti 4. günde
    • Kapıkule’de ‘komşu’ eziyeti 4. günde
    • Kapıkule’de ‘komşu’ eziyeti 4. günde

    Bulgaristan hükümetinin, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda görevli gümrük memurları ile polislerin bir kısmını görevden alması, Kapıkule’de 22 kilometre TIR kuyruğuna neden olunca, TIR şoförleri zor durumda kaldı. 4 gündür devam eden kuyrukta ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntı yaşayan TIR’cılar, sosyal medya üzerinden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ulaştı. TIR şoförlerinin mağduriyetine kayıtsız kalmayan Başkan Gürkan da, sandviç, meyve, meyve suyu ve sudan oluşan bin adet kumanyayı TIR şoförlerine ikram etti. Soğuk havada sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR’cılar da Edirne Belediyesi’ne ve Başkan Gürkan’a teşekkür etti.
    Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise kuyruk 10 kilometreye ulaştı.

    Bulgaristan görevden aldı, Kapıkule şiştiBulgaristan görevden aldı, Kapıkule şişti

    BİTSİN ARTIK BU ÇİLE
    Belediyenin dağıttığı kumanyalardan memnuniyet duyduklarını belirten TIR şoförü Fatih Aydın, şunları söyledi: “Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun ama artık şu kuyruk çilesini bitirsinler. Perişanız. Bu soğuk havada beklemek kolay değil. Tuvalet sıkıntısı çekiyoruz.”
    Tır şoförü Şenol Mutlu da üç gün kuyrukta beklediğini, ancak kapıya ulaşabildiğini belirtti. Uzun süren kuyrukların çileye dönüştüğünü söyleyen Mutlu, tuvalet ve duş sıkıntısı çektiklerini anlattı.
    Gaziantep’ten Romanya’ya ihracat yükü taşıdığını belirten Ayhan Akgül ise, “Allah Türkiye’mizden razı olsun. Allah Türkiye’mize zarar, ziyan vermesin. Kumanya için teşekkür ederiz. Çok memnun olduk” dedi.

    Etiketler: avrupadan haberler , Kapıkule , tır kuyruğu , Bulgaristan
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri