Kapıkule’de ‘komşu’ eziyeti 4. günde

Bulgaristan hükümetinin, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda görevli gümrük memurları ile polislerin bir kısmını görevden alması, Kapıkule’de 22 kilometre TIR kuyruğuna neden olunca, TIR şoförleri zor durumda kaldı. 4 gündür devam eden kuyrukta ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntı yaşayan TIR’cılar, sosyal medya üzerinden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ulaştı. TIR şoförlerinin mağduriyetine kayıtsız kalmayan Başkan Gürkan da, sandviç, meyve, meyve suyu ve sudan oluşan bin adet kumanyayı TIR şoförlerine ikram etti. Soğuk havada sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR’cılar da Edirne Belediyesi’ne ve Başkan Gürkan’a teşekkür etti.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise kuyruk 10 kilometreye ulaştı.

BİTSİN ARTIK BU ÇİLE

Belediyenin dağıttığı kumanyalardan memnuniyet duyduklarını belirten TIR şoförü Fatih Aydın, şunları söyledi: “Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun ama artık şu kuyruk çilesini bitirsinler. Perişanız. Bu soğuk havada beklemek kolay değil. Tuvalet sıkıntısı çekiyoruz.”

Tır şoförü Şenol Mutlu da üç gün kuyrukta beklediğini, ancak kapıya ulaşabildiğini belirtti. Uzun süren kuyrukların çileye dönüştüğünü söyleyen Mutlu, tuvalet ve duş sıkıntısı çektiklerini anlattı.

Gaziantep’ten Romanya’ya ihracat yükü taşıdığını belirten Ayhan Akgül ise, “Allah Türkiye’mizden razı olsun. Allah Türkiye’mize zarar, ziyan vermesin. Kumanya için teşekkür ederiz. Çok memnun olduk” dedi.