Bulgaristan görevden aldı, Kapıkule şişti

KAPIKULE Sınır Kapısı’nda ‘çile’ kuyruğu uzadıkça uzuyor. Gümrük yetkililerinden edinilen bilgiye göre Bulgaristan hükümeti bazı gümrük kapılarında görevli memur ve polislerin bir kısmını ya görevden aldı ya da değiştirdi. Özellikle Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Kapıkule’den geçen TIR sayısına karşılık verilemeyince 20 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Bir yandan olumsuz kış şartları bir yandan da zamanla mücadele eden TIR sürücüleri, yaşadıkları aksaklıkların ortadan kalkması için yetkililerden yardım istedi.

YILLARDIR AYNI ÇİLE

Yaklaşık 3 gündür Kapıkule’den çıkış yapmak isteyen TIR’cılar Bulgaristan’da yaşanan aksaklıklar nedeniyle yıllardır aynı çileyi yaşadıklarını söylediler. Sürücüler, ayrıca uzayan kuyruklarda yaşadıkları en büyük sıkıntıların tuvalet ve gıda ihtiyacı olduğunu belirtti. Bulgaristan’a açılan bir diğer sınır kapısı Hamzabeyli’de ise TIR kuyruğu 7 kilometreyi buldu.