Kanada’dan Afrin açıklaması

Bakan Freeland, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Freeland, Kanada'nın, Suriye'nin kuzeyindeki düşmanlıkların artmasından derin endişe duyduğu ve durumu sivillere olan etkisi de dahil yakından takip ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kanada, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul etmektedir. Bununla birlikte sükunet çağrısı yapıyor, sivilleri korumak ve uluslararası insancıl hukuka tamamen saygı göstermek için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesini istiyoruz. DEAŞ'ı yenmek için odaklanmaya devam etmeliyiz. Bu ortak hedefe ulaşmada, rolleri ve fedakarlıklarını tanıdığımız ve değer verdiğimiz bölgedeki tüm dostlarımızla ve müttefiklerimizle kapsamlı ve gayretli çaba gerekiyor."