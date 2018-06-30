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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.06.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Kanada, ABD'ye misilleme vergiler listesini açıkladı

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Kanada, ABD'ye misilleme vergiler listesini açıkladı

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD'nin uygulayacağı gümrük tarifelerine karşı hazırladıkları misilleme tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve bundan geri adım atmayacaklarını söyledi.

ABD ile Kanada arasında gümrük tarifeleri konusunda bir süredir devam eden gerginlik, Kanada'nın açıkladığı 'misilleme listesi' ile yeni bir boyut kazandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Hamilton kentindeki Stelco Demir-Çelik Fabrikası'nda, Çalışma Bakanı Patty Hadju, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Navdeep Bains, Uluslararası Ticaret Bakanı François-Philippe Champagne ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, yeni tarife hedeflerinden geri adım atmama sözü veren Freeland, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla ABD ürünlerine 16,6 milyar dolarlık misilleme vergi getirdiklerini duyurdu.

ABD yönetiminin söz konusu tedbirlere gerekçe olarak ulusal güvenlik kaygılarını ileri sürmesini 'saçma' ve 'incitici' olarak nitelendiren Freeland, şunları söyledi: "Kanada, ABD pazarı için her zaman güvenli ve güvenilir bir çelik ve alüminyum kaynağı olmuştur. ABD'nin Kanada çelik ve alüminyumu üzerine getirdiği tarifeler, Dünya Ticaret Örgütü ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kuralları uyarınca korumacı ve yasa dışıdır. Bu karşı önlemleri aldığımızdan dolayı mutlu değiliz ancak ABD tarifeleri bize endüstrilerimizi, işçilerimizi ve toplumlarımızı savunmaktan başka yol bırakmadı. Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu talihsiz ve eşi görülmemiş anlaşmazlığa gerçek bir çözüm, ABD'nin çelik ve alüminyum üzerindeki tarifelerini geri çekmesidir."

Bakanlar Hadju ve Bains de Kanada hükümetinin, ABD'nin uygulamalarından etkilenen işletmelere tazminat ödeyeceğini ve işçileri ülkede tutmak için istihdam sigortası programı başlatacağını açıkladı.

Kanada hükümeti tarafından bir süredir üzerinde çalışılan ve son hali verilen listede, demir-çelik ve alüminyum ürünleri başta olmak üzere günlük hayatta kullanılan birçok malzeme bulunuyor.

Diğer Amerikan ürünleri arasında yoğurt çeşitleri, kahve, hazır yemekler, akçaağaç şurubu, çikolata, pizza, turşu, portakal suyu, soya sosu, ketçap, mayonez, viski, çeşitli ev eşyaları ve tuvalet malzemeleri, uyku tulumları, oyun kartları, tükenmez kalemler ve motorbotlar, yatlar, denizcilikte kullanılan malzemeler, temizlik ürünleri, mutfak malzemeleri, giyecekler, mum, kağıt peçete gibi yüzlerce ürün yer alıyor.

Bakan Freeland'in açıklamasına göre, ABD tarafı hangi ürüne ne kadar vergi uyguluyorsa Kanada da aynı oranları uygulayacak.

 

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