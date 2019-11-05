Kaldırımda yasak
Singapur’da yayaların karıştığı bir dizi kazadan sonra kaldırımlarda elektrikli scooter kullanımı yasaklandı.
Bugünden itibaren geçerli olacak yasağı ihlal edenlerin 1400 Singapur Doları (5900 TL) para ya da 3 aya kadar hapisle cezalandırılacağı açıklandı. Singapur’da bir elektrikli scooter sürücüsü, 65 yaşındaki bir yayaya çarparak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Japonya, Fransa ve ABD’nin bazı şehirlerinde de elektrikli scooter’ların kaldırımlarda kullanımı yasaklanmıştı.
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