Johnson’a 30 gün süre
Brexit referandumundan 3 yıl sonra, İngiltere’nin 1973 yılında katıldığı Avrupa Birliği’nden (AB) nasıl ve hangi koşullarda ayrılacağı hala belirsiz.
İngiltere ve AB arasında görüş ayrılıklarının temelini ise İrlanda ile ilgili tedbir maddesi (backstop) oluşturuyor. Dün, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Berlin’de bir araya geldi. Merkel, Johnson’a İrlanda sınırıyla ilgili yeni bir alternatif sunması için 30 gün süre verirken bu girişime Avrupa’nın bir diğer önemli lideri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan itiraz geldi. Merkel’in “Gelecek 30 günde bir çözüm bulabiliriz, neden olmasın” şeklindeki açıklamasından bir saat sonra Macron, İrlanda konusu da dâhil olmak üzere anlaşmayı yeniden müzakereye kapıları kapattı. Merkel’le ortak basın toplantısı sırasında backstop maddesinin tamamen kaldırılması gerektiğini defalarca tekrar eden ve yeni bir anlaşma konusunda zemin olduğunu dile getiren Johnson, bugün Paris’te Macron ile bir araya gelecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle