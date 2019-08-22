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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Johnson’a 30 gün süre

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Johnson’a 30 gün süre

Brexit referandumundan 3 yıl sonra, İngiltere’nin 1973 yılında katıldığı Avrupa Birliği’nden (AB) nasıl ve hangi koşullarda ayrılacağı hala belirsiz.

İngiltere ve AB arasında görüş ayrılıklarının temelini ise İrlanda ile ilgili tedbir maddesi (backstop) oluşturuyor. Dün, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Berlin’de bir araya geldi. Merkel, Johnson’a İrlanda sınırıyla ilgili yeni bir alternatif sunması için 30 gün süre verirken bu girişime Avrupa’nın bir diğer önemli lideri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan itiraz geldi. Merkel’in “Gelecek 30 günde bir çözüm bulabiliriz, neden olmasın” şeklindeki açıklamasından bir saat sonra Macron, İrlanda konusu da dâhil olmak üzere anlaşmayı yeniden müzakereye kapıları kapattı. Merkel’le ortak basın toplantısı sırasında backstop maddesinin tamamen kaldırılması gerektiğini defalarca tekrar eden ve yeni bir anlaşma konusunda zemin olduğunu dile getiren Johnson, bugün Paris’te Macron ile bir araya gelecek.

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