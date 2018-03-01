Japonya'nın seks kölesi yaptığı Koreli kadınların toplu mezar görüntüleri yayımlandı

Sputnik'in haberine göre Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınları 'rahatlama kadınları' adı altında seks kölesi yapması konusunda iki ülke arasındaki gerilim bitmezken çok önemli bir kanıt ortaya çıkarıldı.

Güney Koreli bir araştırma ekibi, ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nde 'rahatlama kadınlarının' toplu mezarına dair görüntülere ulaştı.

Bunun, Japon askerlerinin seks kölesi olarak kullandığı, çoğu Koreli olan kadınların içlerinde bulundukları şartlar altında öldükleri ve katlediklerine dair video niteliğinde ilk kanıtı oluşturduğu belirtildi.

ESİR ALINIP TECAVÜZ VE İŞKENCE EDİLEN KADINLARLA 'RAHATLAMA'

2. Dünya Savaşı'nda Çin, Kore ve Güneydoğu Asya'yı işgal eden Japon ordusu zorla seks kölesi yaptığı çeşitli milliyet ve etnisiteden binlerce genç kadın ve kıza 'askerleri rahatlatıyorlar' gözüyle bakıp 'rahatlama kadınları' diyordu.

Yaşları 16-21 arasında değişen ve seks kölesi olarak tutuldukları genelevlerden çıkmalarına izin verilmeyen kadınlar, askerleri memnun edememeleri durumunda acımasızca cezalandırılıyordu. Sayılarının 400 bin olabileceği bile iddia ediliyor.

19 SANİYELİK VİDEO

Salı günü Seul'de düzenlenen savaş dönemlerinde seks köleliğiyle ilgili konferansta Sungkonghoe Üniversitesi profesörü Kang Sung-hyun 19 saniyelik bir video sundu. Videoda yerde yatan bir grup çıplak kadın bedeni görülüyor. Cesetleri denetleyen Çinli bir asker bir kadının ayağından bir çorabı çekip aldıktan sonra kadrajdan çıkıyor.

Araştırmacılara göre çekimi, 15 Eylül 1944'te Çin'in Myanmar sınırı yakınındaki Yunnan eyaletinin Tengçong kentinde ABD ordusunun muhabere alayının fotoğraf biriminden er Baldwin yaptı.

Geçen yıl arşivde bulunan video aylarca araştırmacılar tarafından incelendi ve başka kayıtlarla da karşılaştırıldı. Videonun yine Amerikan arşivlerinde bulunan Japon ordusunun 30 Koreli kadın ve kızı katletmesiyle ilgili belge ve fotoğraflarla uyumlu olduğu sonucuna varıldı.

Kang arşivlerdeki belgelerin hemen hepsinin savaştaki olayları failinden söz etmeden aktardığını, sadece 14 Eylül 1944 tarihli bir belgede Japon askerlerin infaz ettiğinin belirtildiğini aktararak ''Sorumlu tarafı tanımlayan tek cümle bu'' dedi.

Japon ordusunun 70-80 Koreli kadını seks kölesi olarak tuttuğu Tengçong'u Eylül 1944'te kurtaran ABD-Çin müttefik güçleri sadece 23 kadına sağ salim ulaşabilmişti.

Yine 1944'te Yunnan eyaletinde çekilmiş bir başka videoda Çin askerlerinin konuştuğu yüzleri korku içindeki çıplak ayaklı kadınların Tengçong yakınlarındaki Longling'in genelevinde tutulan seks köleleri olduğu sanılıyor.

'ABD, JAPONYA ALEYHİNE KANITLARI SAKLIYOR'

ABD'nin Asya-Pasifik'teki çıkarlarına zarar vermemek için Japaon ordusuyla ilgili kanıtları saklı tutumaya çalışmasından yakınan Kang ''Japonya'nın savaş dönemindeki seks kölesi uygulamasından kaynaklanan ve uzun zamandır devam eden ihtilaftan ötürü kanıt göstermek çok önemli hale geldi. Bu video, savaş dönemindeki seks köleliği olgusunun yadsınamaz hale gelmesini sağlayacak nitelikte bir kanıt'' dedi.