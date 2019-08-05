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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
05.08.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Japonya'dan Rusya'ya protesto notası

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Japonya'dan Rusya'ya protesto notası

Japonya'nın, ülkenin kuzeyindeki tartışmalı adalar çevresinde askeri tatbikat düzenlemeyi planlayan Rusya'ya protesto notası verdiği bildirildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Başsekreteri Suga Yoşihide, Kunaşiri Adası açıklarında 6 günlük tatbikat yapacağını bildirmesinin ardından Rusya'ya protesto notası verildiğini kaydetti.     

Suga, Başbakan Abe Şinzo'nun eylül başında Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenecek ekonomik foruma katılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade ederek Japon ve Rus liderlerin bu konularla ilgili yüz yüze görüşmeler yapması gerektiğine işaret etti.     

Japonya nisan ayında Rusya'ya benzer bir protesto notası vermişti.     

KURİL ADALARI SORUNU     

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların Kuril Adaları, Japonya'nın ise Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.     

Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 yılının başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Söz konusu bölge, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.      

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