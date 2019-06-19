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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
19.06.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı

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Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı

Japonya'nın kuzeydoğusunda dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberinde Yamagata, Niigata ve Miyagi'de biri ağır 26 kişinin deprem sırasında yaralandığı belirtildi.     

Japonya Meteoroloji Ajansının ilk olarak 6,8 büyüklüğünde olarak duyurduğu deprem daha sonra 6,7 olarak güncellendi.     

Japonyadaki depremde 26 kişi yaralandı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise yerin 12 kilometre altında kaydedilen depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıklamıştı.     

Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırılmıştı.     

Niigata ve Yamagata'da depremin ardından 10 bin evde elektrik kesintisi yaşanmış, bazı hızlı tren servislerinde aksamalar olmuştu.

Japonyadaki depremde 26 kişi yaralandı

     

              

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