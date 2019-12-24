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Dünya
24.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Japon çocuklar okulu bırakıyor

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Japon çocuklar okulu bırakıyor

JAPONYA’da birçok ilkokul öğrencisinin artan şekilde okulu bırakması, ülkede tartışma konusu oldu.

Sağlık ve maddi sorunlar dışındaki nedenlerle okula devam etmeyen bu öğrenciler ‘Futoko’ olarak adlandırılıyor. Futoko, devamsızlık, ders asma, okul fobisi ya da okul isteksizliği gibi durumları da karşılıyor. 2018 yılında 30 ya da daha fazla gün okula gitmeyen ilkokul veya ortaokul çağındaki çocukların sayısı yaklaşık 20 bin artış göstererek 165 bine yükseldi. Japon Eğitim Bakanlığı’nın araştırmalarına göre okul bırakmada ailevi durum, okuldaki arkadaşlarla yaşanan sıkıntılar ve zorbalık en başta gelen sebepler olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili olarak ülkedeki eğitim sistemi de sorgulanmaya başlandı.

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