‘İyi eğlenceler’ dedi dehşet saçtı
ABD’nin California eyaletinin Santa Clarita şehrinde yaklaşık 3 bin öğrencinin bulunduğu Saugus Lisesi’nde 16 yaşında bir erkek öğrenci 5 kişiyi silahla vurduktan sonra intihar etmeye çalıştı.
Olayda 16 yaşındaki bir kız öğrenci ile 14 yaşındaki bir erkek öğrenci hayatını kaybetti. Saldırganla birlikte yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Saldırganın önceki gün Instagram hesabından “Yarın okulda iyi eğlenceler” diye yazdığı iddia edildi. Dün doğum günü olduğu öğrenilen saldırganın 45 kalibre yarı otomatik tabanca kullandığı, tabancasında başka kurşun kalmadığı açıklandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle