Ivanka Trump: Haley'in yerine geçecek kişi ben değilim
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley'in istifasının ardından Donald Trump'ın açıklamaları sonrası konuşan Ivana Trump, bu göreve gelecek kişinin kendisi olmayacağını söyledi.
Göreve aday olarak gösterilme ihtimalini dahi reddeden Ivanka Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diğer değerli meslektaşlarımın arasında Beyaz Saray'da görev yapmak büyük bir onur olurdu. Biliyorum ki Başkan, Büyükelçi Haley’in yerine harika bir insan seçecek. Ancak bu kişi ben olmayacağım” ifadelerini kullandı.
Ivanka Trump ayrıca Nikki Haley'in büyük bir içtenlik ve özveriyle görevini yerine getirdiğini, onu tanımanın kendisi ve eşi için büyük bir onur olduğunu da sözlerine ekledi.
Başkan Trump bir gün öncesinde konuyla alakalı olarak kızı Ivanka'nın bu görev için harika bir aday olacağını, daha ehil bir ismin aklına gelmediğini söylemiş ancak onu göreve getirdiği taktirde 'Kızına iltimas geçiyor derler" ifadelerini kullanmıştı. Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner Beyaz Saray'da üst düzey danışmanlık görevlerini sürdürüyor.
Euronews'in haberine göre; ABD basınında yer alan haberlere göre yönetimdeki birçok isim Nikki Haley’in istifası Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere herkesi şaşırttı. 46 yaşındaki Haley, başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusuna ise "2020’deki seçimlerde aday olmayacağım" yanıtını vermişti.
Trump ve Haley, Oval Ofis’te gerçekleştirdikleri toplantılarda istifanın dostane bir atmosferde sunulduğunu belirttiler. Bu durum, Trump’ın başkanlığı süresince gerçekleşen istifaların şimdilik sonuncusu oldu.
POWELL VE LIEBERMAN İSİMLERİ EN GÜÇLÜ ADAYLAR
Trump, özellikle ABD medyasının güçlü bir aday olarak öne çıkardığı eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Dina Habib Powell'ı bu görev için değerlendireceğini dile getirdi. Trump, "Dina, kesinlikle değerlendireceğim isimlerden biri olacak" dedi.
Mısır asıllı, 45 yaşındaki Powell, Trump'ın başkanlığının ilk günlerinde Beyaz Saray'da görev yapmış, daha sonra ise istifa ederek Goldman Sachs Group adlı şirkete geçmişti.
Konuşulan bir diğer isimse eski Demokrat parti senatörü Joe Lieberman. Her ne kadar Lieberman, Trump yönetimi için çok beklendik bir aday olmasa da, İsrail konusunda Beyaz Saray ile benzer bir görüşünün olması bu ismi ön plana çıkarıyor.
Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olan Nikki Haley'in yıl sonuna kadar bu görevde kalacağını belirtmişti.
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