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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
28.06.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

İtalya'dan AB Liderler Zirvesi kararlarına bloke

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İtalya'dan AB Liderler Zirvesi kararlarına bloke

İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine "geçici" olarak engel oldu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Bir üye ülkenin alınması beklenen tüm kararları bloke etmesi nedeniyle 'şu aşamada' bir sonuç alınamadı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, söz konusu ülkenin sığınmacılar konusunda arzu ettiği biçimde kararlar alınmasını bekleyen İtalya olduğu öğrenildi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in zirvede alınan kararları açıklayacağı basın toplantısı da bu nedenle iptal edildi. Söz konusu basın toplantısının yarın yapılması bekleniyor.

Birlik üyesi 28 ülke lideri, sığınmacılar, ABD ile ilişkiler, savunma ve güvenlik iş birliği, Brexit ve ekonomi gibi konuları görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmişti.

İTALYA ZİRVE ÖNCESİNDE TEHDİT ETMİŞTİ

Zirve girişinde, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "İtalya'nın sığınmacı konusunda yeni laflara değil faaliyete geçilmesine ihtiyacı var." açıklamasında bulunmuştu.

İtalya'nın zirvede sığınmacı sorununu çözmek için kendi önerisini sunacağını belirten Conte, "Artık karar almak zorundayız. Eğer bu zirvede bir karar alınmazsa, sorunu kendimiz çözmek durumunda kalacağız." diye konuşmuştu.

Zirvede sığınmacı konusunda alınacak kararları veto edebileceğine işaret eden Conte, "Bu ihtimali değerlendirmek istemiyorum ancak zirve sonunda ortak bir sonuca ulaşamayabiliriz." ifadesini kullanmıştı.

İtalya'nın engel olmaması durumunda, sonuç bildirgesinde, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması kararına yer verilmesi bekleniyor

 

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