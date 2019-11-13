İsveç'te 'göçmensiz kent' reklamı tartışma yarattı
İsveç'in güneyinde yer alan Staffanstorp kenti, belediyenin yayınladığı 'göçmensiz reklam' temalı reklam sebebiyle ülkede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İsveç'te Staffanstorp Belediyesi, ana akım medyada yayımlanmak üzere kent yaşamını anlatan bir reklam filmi çekti.
Siyah beyaz sahnelerle başlayan reklam filminde bir anne ve kızı, bir grup şehir eşkıyasının tacizine maruz kalıyor. Yaşadığı kentin koşullarından oldukça sıkıldığı anlaşılan aile Staffanstorp'a taşınmaya karar veriyor.
"İyileşme hayali kurmak ve daha iyi yaşam koşulları için çaba göstermek keyifli bir yaşam arzusunun göstergesidir." sözü ile başlayan reklam, "Güvenlik, yaşlı bakımı ve işletmelerin gerçekten çalıştığı, ve kent sakinlerinin gurur duyduğu belediyeler de var. Tüm kalbimizle sizi bağrımıza basıyoruz." anlatımıyla devam ediyor.
Reklam, "Staffanstorp, İsveç'in geri kalanının da olması gerektiği gibi." sözüyle sona eriyor.
Staffanstorp Belediyesi tarafından hazırlanan reklam, İsveç'te büyük tartışma yarattı. Ana akım medya çalışanlarının büyük çoğunluğunun liberal görüşlere sahip olduğu bilinen İsveç'te söz konusu reklama ilişkin eleştiriler peş peşe geldi.
İsveç'te muhalefet parti Moderate'nin eski yöneticisi olan Fredrik Reinfeldt'in eski özel kalem müdürü Moa Berglöf, reklamı uzun süredir gördüğü en vahşi şey olarak tanımladı.
Så medan Malmö har sorg passar Staffanstorps kommun på att lägga upp en reklamfilm som..jag vet inte ens. Det här är det vidrigaste tilltaget jag sett på länge. https://t.co/hmEUFMKfTt— Moa (@moabrglf) November 11, 2019
Dagens Nyheter'in politika editörü Per Svensson, Nazi Almanyası döneminde popüler bir söylem olan, "Özgür yerli sanat... Kan ve toprak." sözünü paylaşarak reklamı Nazi propagandasından farksız bulduğunu belirtti.
Äkta heimatkunst...blond und boden.— Per Svensson (@persvendn) November 11, 2019
Ülkede sağ görüşlü bazı isimler ise reklamı başarılı bulduklarını ve desteklerini belirten açıklamalar yaptı.
İsveç Demokratları Partisi Milletvekili Björn Söder, "Staffanstorp için şahane, güzel bir reklam. Birçok İsveçli'nin huzurlu bir toplumda güven içinde yaşama arayışlarını tanımlıyor." dedi.
Grejen med Staffanstorpsfilmen är att i stort sett varje normal människa sannolikt finner den ganska sympatisk, medan man inom etablissemanget blir hysteriska av den. De senare reaktionerna utgör en mycket nyttig påminnelse om i vilka skilda världar dessa grupper lever.— Fnordspotting (@Fnordspotting) November 12, 2019
İsveç'te Lund ve Malmö kentleri arasında yer alan Staffanstorp'ta yaklaşık 15 bin 600 kişi yaşıyor.
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