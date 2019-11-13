İsveç'te 'göçmensiz kent' reklamı tartışma yarattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsveç'te 'göçmensiz kent' reklamı tartışma yarattı
GeriDünya İsveç'te 'göçmensiz kent' reklamı tartışma yarattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: Staffanstorp Belediyesi
13.11.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

İsveç'te 'göçmensiz kent' reklamı tartışma yarattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsveç'te 'göçmensiz kent' reklamı tartışma yarattı

İsveç'in güneyinde yer alan Staffanstorp kenti, belediyenin yayınladığı 'göçmensiz reklam' temalı reklam sebebiyle ülkede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İsveç'te Staffanstorp Belediyesi, ana akım medyada yayımlanmak üzere kent yaşamını anlatan bir reklam filmi çekti.

Siyah beyaz sahnelerle başlayan reklam filminde bir anne ve kızı, bir grup şehir eşkıyasının tacizine maruz kalıyor. Yaşadığı kentin koşullarından oldukça sıkıldığı anlaşılan aile Staffanstorp'a taşınmaya karar veriyor.

"İyileşme hayali kurmak ve daha iyi yaşam koşulları için çaba göstermek keyifli bir yaşam arzusunun göstergesidir." sözü ile başlayan reklam, "Güvenlik, yaşlı bakımı ve işletmelerin gerçekten çalıştığı, ve kent sakinlerinin gurur duyduğu belediyeler de var. Tüm kalbimizle sizi bağrımıza basıyoruz." anlatımıyla devam ediyor.

Reklam, "Staffanstorp, İsveç'in geri kalanının da olması gerektiği gibi." sözüyle sona eriyor.

Staffanstorp Belediyesi tarafından hazırlanan reklam, İsveç'te büyük tartışma yarattı. Ana akım medya çalışanlarının büyük çoğunluğunun liberal görüşlere sahip olduğu bilinen İsveç'te söz konusu reklama ilişkin eleştiriler peş peşe geldi.

İsveç'te muhalefet parti Moderate'nin eski yöneticisi olan Fredrik Reinfeldt'in eski özel kalem müdürü Moa Berglöf, reklamı uzun süredir gördüğü en vahşi şey olarak tanımladı.


Dagens Nyheter'in politika editörü Per Svensson, Nazi Almanyası döneminde popüler bir söylem olan, "Özgür yerli sanat... Kan ve toprak." sözünü paylaşarak reklamı Nazi propagandasından farksız bulduğunu belirtti.


Ülkede sağ görüşlü bazı isimler ise reklamı başarılı bulduklarını ve desteklerini belirten açıklamalar yaptı.

İsveç Demokratları Partisi Milletvekili Björn Söder, "Staffanstorp için şahane, güzel bir reklam. Birçok İsveçli'nin huzurlu bir toplumda güven içinde yaşama arayışlarını tanımlıyor." dedi.


İsveç'te Lund ve Malmö kentleri arasında yer alan ​Staffanstorp'ta yaklaşık 15 bin 600 kişi yaşıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle