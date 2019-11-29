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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Mine ÜÇGÜN - Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: Ingimage
29.11.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

İsveç'te evsizlik yüksek seviyede... Ülkede kriz

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İsveç'te evsizlik yüksek seviyede... Ülkede kriz

İsveç'te evsizlik sorunu artarken, çeşitli kaynaklardan gelen tahminler durumun daha da kötüye gittiğini gösteriyor.

Birçok tahmine göre İskandinav ülkesindeki tek bir işsiz kişi ülkeye 600 bin İsveç kronuna (63 bin dolar) mal olabilir ve belediyeler için bu rakam büyük bir kriz yaratabilir.

İsveç belediyelerinin evsizlik masraflarının keskin bir şekilde arttığı bildirildi.

Konut uzmanı Linda Johnsson “ekonomik ve sosyal kriz” uyarısı yaptı.

Gençler, düşük ve orta gelir seviyesindeki kişiler, ev fiyatlarının yüksekliğinden dolayı sıkıntı çekiyor. Evsizlik sorunu, bir ev sahibi olmak için yüklü miktarda borca girmeye zorluyor.

İsveç'te gençler, bekarlar ve yabancıların iş sahibi olmalarına rağmen düşük gelirli olmasına da sıkça rastlandığı bildirildi.

Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı'nın raporunda, birçok yaşlının aylık gelirinin 12 bin 100 İsveç kronu (bin 300 dolar) olduğu belirtildi.

Johnsson, gelecek yıl İsveç'in 570 bin nüfuslu en büyük ikinci kenti olan Göteborg'da 2700 göçmenin muhtemelen evsiz kalacağı öngörüsünde bulundu.

Yakın tarihli bir rapora göre İsveç'te yaklaşık 33 bin evsiz var. Bu rakam, barınaklar ve çeşitli konaklama yerlerinde kalan, kamuya açık alanlarda, merdivenlerde uyuyanları da barındırıyor.

MALİYETLER ARTTI

Belirtilene göre, evsizlerin yüzde 62'si erkek. Bunların üçte birinin 18 yaş altı en az bir çocuğu var.

Öte yandan İsveç'teki evsizlerin yaklaşık yarısının yurt dışında doğduğu kaydedildi.

İsveç'in üçüncü büyük şehri olan Malmö gibi bazı yerlerde, 3 yıldan az bir süredir yaşayan evsizler yüzde 70 civarında.

Veidekke raporunda, 2015-209 yılları arasında, 330 bin nüfusluk Malmö'de evsiz nüfusunun yüzde 253 oranında artış göstererek 3 bin 300'e ulaştığı belirtildi.

Evsizlik artarken maliyetlerin de arttığına dikkat çekildi.

Malmö'de, harcamalar 2015 yılında 260 milyon İsveç Kronu'ndan (26 milyon dolar), 2018'de 600 milyon İsveç kronuna (62 milyon dolar) yükseldi.

Raporda ayrıca, İsveç'teki, "geleneksel evsizlere" kıyasla daha geniş kapsamlı ve daha hızlı desteğe ihtiyaç duyabilecek yeni bir evsiz grubunun ortaya çıktığı sonucuna varıldı.

 

 

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