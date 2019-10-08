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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
08.10.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

İsveç Kralı Gustaf'tan ‘tasarruf' açıklaması

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İsveç Kralı Gustaf'tan ‘tasarruf' açıklaması

İsveç Kralı 16. Gustaf, kraliyet ailesinin vergi mükelleflerine yükünün arttığı eleştirileri üzerine 5 torununun ilerde Saray'da görev üstlenmeyeceğini açıkladı.

İsveç Kralı 16. Gustaf'ın kararıyla, yaşları 1 ile 5 arasında değişen çocuklar dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak "Prens" ya da "Prenses hazretleri" olarak anılmayacak.

Karar, tahtın varislerinden olan iki torunu, Prenses Estelle ve Prens Oscar'ı kapsamıyor.

YILLIK ÖDENEĞİ ALAMAYACAKLAR

İsveç Kraliyet Mahkemesi tarafından açıklanan kararla, Prens Carl Philip'in 2 oğluyla, Prenses Madeleine'in 3 çocuğu kraliyet ailesi üyelerine yıllık olarak verilen ödenekten yararlanamayacak.

İsveç Kraliyet Ailesi uzmanı Roger Lundgren, kararın ailenin genişlemesiyle ilgili kaygıların artmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, "Parlamento birkaç yıl önce monarşiyle ilgili düzenlemeleri gözden geçireceğini açıklamıştı. Bunlardan biri de kraliyet ailesinin büyüklüğüydü" dedi.

'MONARŞİNİN MODERN ZAMANIN İHTİYAÇLARIYLA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ ÇABASI'

İsveçli tarihçi Dick Harrison da kararı monarşinin modern zamanın ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi çabası olarak değerlendirdi.

Dick Harrison, kraliyet ailesinin son 100 yıldakinden daha büyüdüğünü belirterek kamuoyunun bu kadar çok kraliyet ailesi üyesine para ödenmesini ya da bu kişilerin resmi görevler üstlenmesini sorgulamaya başladığına dikkat çekti.

Harrison, 5 torunun "kraliyet kulübü"nün üyesi olmaya devam edeceklerini ama artık sıradan bir hayat süreceklerini söyledi.

İsveç, Avrupa'da İngiltere, Norveç, Danimarka, İspanya, Hollanda ve Belçika gibi meşruti monarşiyle yönetiliyor.

Gelenekler ve kraliyet görevleri üstlenen kişilerin sayıları ise ülkelere göre değişiyor.

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