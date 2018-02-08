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    İsveç en soğuk gününü yaşadı

    İHA
    08.02.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

    İsveç Devlet Meteoroloji Kurumu, eksi 40 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle çarşamba gününü ‘İsveç’in en soğuk günü’ ilan etti.

    İSVEÇ Devlet Meteoroloji Kurumu’na göre, İsveç en soğuk gününü yaşadı. İsveç’in kuzeyini etkisi altına alan şiddetli kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 40 dereceye kadar düştü. Ülkenin kuzey bölümünde kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırmızı alarm verilirken, bütün okullar tatil edildi. Yaşları 65’ten büyük olanlar, mümkün oldukça dışarı çıkmamaları ve araç kullanmamaları yönünde uyarıldı.

    İsveç en soğuk gününü yaşadı

    BEŞ KİŞİ DONARAK ÖLDÜ
    İsveç’in kuzey bölgelerinde yaşanan kar fırtınası nedeniyle 5 kişinin donarak öldüğü belirtildi. Yetkililer, kuzey kutbundan gelen soğukların devam edeceğini bildirdi.

    Etiketler: İsveç , en soğuk gün , -40 derece , 5 kişi öldü
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