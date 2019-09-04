‘İstifa etmeyeceğim’
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Pekin yönetiminin istifa etmesini engellediği iddialarını yalanlayarak ‘kendi kararıyla’ görevde kaldığını söyledi.
Lam’a ait olduğu iddia edilen ses kaydına dayandırılan ve pazartesi günü Reuters ajansının servis ettiği haberde, Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi’nin, tercih şansı olsa istifa etmek isteyeceğini söylediği öne sürülmüştü. Ses kaydının basına sızdırılmasının ardından dün basın toplantısı düzenleyen Lam, bölgede 3 aydır devam eden protesto gösterileriyle mücadele için görevde kalacağını sözlerine ekledi. Söz konusu ses kaydı, Carrie Lam’ın iş çevreleriyle görüştüğü bir toplantıda kaydedilmişti. Dün yaptığı açıklamada Lam, “Biliyorum ki bu kolay bir yol değil. İşte bu yüzden, kendime istifa etmek gibi kolay yolu tercih etme şansı vermedim” diye konuştu. Ses kaydını tam anlamıyla reddetmeyen Lam, toplantıda ses kaydı alınmasının ve bunun sızdırılmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtti.
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